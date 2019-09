La Fiscalía formaliza acusación contra Nacho Villa por malversar 200.000 euros de dinero público

El Ministerio Fiscal ha formalizado escrito de acusación ante el Tribunal de Cuentas derivado de la demanda presentada en marzo de 2018 por el Gobierno de Castilla-La Mancha para solicitar a este estamento que condene a Nacho Villa a reembolsar un total de 198.000 euros -más cerca de 25.000 en intereses- que considera malversados, entre otras cosas, por el mal uso de sendas tarjetas Visa Oro a nombre del exdirector general.

Según el escrito de la Fiscalía, Villa realizó con cargo a fondos públicos gastos por importe de 118.000 euros "carentes de cualquier justificación, por no haber aportado factura o por no haber realizado la liquidación exigida, bien por tratarse de gastos personales o bien por no constar la identidad de los comensales" en el caso de gastos en restaurantes.

Habla también el escrito de 1.706 euros retirados en cajeros automáticos con cargo a estas tarjetas entre el 5 de julio de 2013 y el 18 de octubre de 2014, gastos que considera sin justificar. "No consta el destino o aplicación que el demandado dio a esa cantidad, lo que da lugar a la existencia de un perjuicio en los fondos por ese importe".

La petición de responsabilidades por parte de la Fiscalía se hace efectiva a los directores financieros del Ente durante el mandato de Villa, Ramón Villaverde, Jerónimo de Mesa y Luis Vicens. Según el relato del fiscal, "omitieron realizar el control de los fondos dispuestos por Villa y el uso de la tarjeta de crédito".

A esta cuestión se ha referido el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha dicho ver "lógico y razonable" que si el ex director general del ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha Nacho Villa hizo una mala utilización del dinero público "posiblemente en caprichos y en gastos superfluos que no tenían nada que ver con las necesidades del ente público" ahora tenga que devolver ese dinero de su bolsillo.

Así ha reaccionado la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, quien ha apuntado que "la inmensa mayoría de la ciudadanía" comparte la idea de que "quien se haya apropiado de lo que no es suyo que devuelva el dinero de su bolsillo y si ese fue el caso del señor Villa pues nosotros solo podemos estar de acuerdo con la decisión del Tribunal de Cuentas".