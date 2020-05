García-Page en el Día de la Región: “La experiencia del virus nos ha hecho más pueblo y a España más nación”

Justina Sánchez Pinilla, 86 años, vecina de Toledo que ha superado la COVID-19 ha sido una de las protagonistas del acto institucional para conmemorar el Día de Castilla-La Mancha. Su mensaje hoy ha sido el del rechazo a los “derrotistas” en la batalla contra el virus.

El suyo ha sido uno de los testimonios, en boca del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page durante un acto de apenas una hora de duración y que él mismo ha definido como “sencillo, solemne y emotivo”.

Justina Sánchez Pinilla, 86 años, vecina de Toledo que ha superado la COVID-19 deposita flores por los fallecidos Imagen del streaming del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha

Tras este 31 de mayo quedarán mensajes de la veintena de protagonistas de esta jornada de luto, las personas que han desempeñado una labor esencial en la lucha contra la pandemia. “Los niños ya no dibujan futbolistas, sino sanitarios”, “no somos héroes, solo hacemos nuestro trabajo”, “muchos abuelos lloraban porque pensaban que sus hijos les habían abandonado y no sabían que no podían entrar”, son algunos de esos mensajes.

El personal de los servicios esenciales ha protagonizado el homenaje a las víctimas y a las familias de los fallecidos por la COVID-19 Imagen del streaming del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha

Jorge Zapatera Maroto, técnico de GEACAM durante el acto del Día de la Región Imagen del streaming del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha

El acto ha comenzado con la izado de banderas y el himno nacional y también con la lectura del decreto que declaraba el 31 de mayo como “día de duelo” por las víctimas de la COVID-19 y como homenaje a los profesionales que luchan contra la pandemia.

Ya el pasado 21 de abril se suspendieron los actos festivos del Día que Castilla-La Mancha. La celebración se pospone hasta 2021. Hoy solo tocaba el homenaje que iba desgranando una también emocionada conductora del acto en el patio del toledano Palacio de Fuensalida, con las medidas de seguridad correspondientes. Ni siquiera ha estado presente todo el Gobierno regional.

Trabajadores de supermercados, agricultores, transportistas, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representantes del ejército de GEACAM y de los agentes ambientales, maestros, médicos, enfermeras, celadores, de Cruz Roja, ciudadanos que han vivido la pandemia en primera persona…

Todos ellos han sido los protagonistas de un acto en el que el presidente regional ha anunciado su “compromiso” para que cada 31 de mayo se establezca “una categoría especial” para reconocer a aquellas personas, entidades, instituciones o acciones que se hayan destacado en la lucha contra el virus, “exhibiendo solidaridad y eficacia”, ha dicho el presidente.

Acto institucional del Día de Castilla-La Mancha 2020 Foto: José Ramón Márquez // JCCM

“La experiencia del virus nos ha hecho más pueblo y a España más nación”

García-Page ha querido dejar hoy un mensaje de “gratitud, coraje, unidad y futuro” para la región. “No va ser un día para hablar de política y menos de gestión, ni de la epidemia ni de ninguna otra” en un día que ha dicho es “para compartir sentimientos, valores y raíces”.

Algo que, ha añadido, “muchos, los predicamos de las personas, pero creo que también los tienen los pueblos. La experiencia que estamos viviendo deja muy claro que todos somos uno. Es un momento hermoso. Es delicado y sensible, pero todo el mundo se siente en comunidad”.

Natividad Gil, técnica sanitaria, durante el acto institucional Imagen del streaming del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha

José Luis Martín Mora, intendente de la Policía Local de Toledo Imagen del streaming del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha

En su opinión, la experiencia del virus “nos ha hecho más pueblo y en el conjunto de España más nación”. Aquello que muchos ponen en cuestión y atacan ha surgido de forma global y homogénea en todos los lugares del país”, aseguraba.

García-Page ha abogado por “celebrar lo que somos, exhibir nuestro orgullo incluso en el trabajo colectivo. En buena medida ya se ha ganado frente a la pandemia”. También ha dicho que este es un día “para expresar el dolor por todos los fallecidos, las familias” y ha lamentado que todo haya ocurrido “de una manera extraordinariamente imprevista, realmente deshumanizada por la soledad”.

Foto: José Ramón Márquez

Después de agradecer a los presentes y “a todos los que se han sentido participes en esta batalla contra un virus asesino y desconocido” ha comentado “cada cosa que nos ha salido bien en esta lucha la llevaré en el recuerdo hasta que me vaya de la política. Cada cosa que no hayamos hecho bien, también la vamos a conservar, pero el dolor se pasa y la sociedad necesita tener esperanza. Vamos a acabar con este virus" contra el que ha pedido seguir manteniendo la “prudencia, la distancia social y la higiene. No hay que bajar la guardia”.