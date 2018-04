"El Gobierno español no ha dejado que se investiguen las denuncias de la víctima de la Guerra Civil"

María Rozalén tocó la canción 'Justo', basada en la historia del hermano de su abuela, para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Amnistía Internacional, 'Justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo'. Carlos de las Heras, responsable de campañas sobre Derechos Humanos en España de la organización, explica que el principal objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho a la "verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas". "Es esto lo que queremos exigir al Gobierno", explica de las Heras, que resalta que ya se han conseguido más de 300.000 firmas en la cibercampaña lanzada para lo mismo.

En este caso, Amnistía Internacional ha decidido lanzar un mensaje a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, después de los intentos fallidos para que el Gobierno de Mariano Rajoy asumiese esta labor. "Hemos tenido recogida de firmas dirigidas al Ministro de Justicia, Rafael Català, pero el Gobierno español no ha dejado que se investigue ni ha investigado las denuncias de las víctimas de la Guerra Civil", lamenta de las Heras. Por eso, han decidido que la "presión" debe ir ahora a los miembros del Parlamento.

Para llevar a cabo la campaña, se ha trabajado tanto con el Foro de la Memoria Histórica como con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, si bien advierte que no es una campaña en alianza con estas organizaciones. "Necesitábamos su ayuda para saber en qué podíamos confluir con ellas a la hora de realizar esta serie de peticiones a los diputados", explica. Sólo en Castilla-La Mancha, recuerda, hay registradas más de 8.000 víctimas y represaliados durante la Guerra, números que son oficiales del Ministerio de Justicia.

Carlos de las Heras junto a María Rozalén Amnistía Internacional Albacete

"La Guerra Civil y el franquismo dejaron un saldo colosal de víctimas, torturas y desapariciones. Las medidas hasta ahora no han respondido a una política de Estado que fuera consistente y global y que esté en favor de la verdad, la justicia y la reparación. No se han garantizado estos derechos de las víctimas", lamenta de las Heras. Para reforzar esta idea, la campaña ha contado con la participación "activa" de las propias víctimas, testimonios que incluyen una víctima de tortura, a quien busca a un hermano que es un bebé robado y al familiar de un desaparecido.

Desde Amnistía recuerdan que a España se le ha pedido que se investigue lo que sucedió durante esta época, pero lamentan que no se ha respondido a estas peticiones que vienen directamente desde el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas. "Han criticado la acción de España y han hecho recomendaciones para mejorar en los temas de derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", recalca.

No es la única campaña que tiene en marcha Amnistía Internacional: también trabajan en una centrada en la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'Ley Mordaza'. "Hay una serie de preocupaciones que la libertad de expresión esté siendo socavada", recalca de las Heras. De manera paralela también trabajan por la derogación del artículo 578 del Código Penal que "castiga delitos del enaltecimiento del terrorismo y la humillación", recordando las condenas a raperos y artistas como Valtonyc o Pablo Hasel.

"Siempre decimos que es que el mundo puede cambiar, pero que no va a cambiar solo", explica de las Heras. "Hay gobiernos que no nos escuchan, que incluso no acceden a reunirse con nosotros en otros países", señala el activista que describe como en Turquía el director de Amnistía Internacional lleva seis meses en prisión. "Es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, porque la presión de la gente y de las organizaciones es fundamental para los cambios. Lo ideal sería un mundo sin Amnistía Internacional", concluye.