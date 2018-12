Molina respeta la renuncia de Llorente a las elecciones autonómicas pero defiende la “limpieza” de las primarias en Podemos

“Respeto su decisión como he respetado siempre la de todos los compañeros y compañeras”. Es la valoración que el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha realizado de la decisión del diputado David Llorente de no concurrir a las próximas elecciones autonómicas por considerar que el proceso de primarias en el que ambos se enfrentaron no fue “limpio”. El también vicepresidente segundo del Gobierno regional ha dicho que nunca ha puesto un “pero” a la entrada ni a la salida de nadie: “Es su decisión y es él quien tiene que dar cuenta de ella”.

No obstante, en declaraciones a eldiarioclm.es, García Molina ha vuelto a argumentar que, tras pasar él mismo por varios procesos de primarias -“unos me han ido bien y otros regular”- nunca ha dudado “de la limpieza de nuestros procesos”, independientemente de su resultado, y por eso ha dicho no compartir las justificaciones de Llorente.

Además, preguntado por si este enfrentamiento entre los dos únicos diputados de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha pasará factura de cara a próximos comicios, el líder castellano-manchego ha subrayado que las cuestiones internas “de cualquier partido” nunca gustan a sus votantes. “Podemos necesita madurar sin envejecer, lo que significa saber que los debates políticos se deben tener en los órganos y no en la prensa; que los debates se ganan o se pierden, primero dialécticamente y luego, si no hay acuerdo, en las consultas que hemos realizado. Y una vez que las consultas han pasado y que la mayoría ha votado, debemos trabajar juntos”.

A este respecto, considera que en la formación morada, debido a que lleva poco tiempo y a que no es un partido "al uso”, los debates son muy públicos y “a flor de piel”. Por ello, está de acuerdo con que la gente está “harta de cuestiones internas”, no solo en Podemos, sino también en el PSOE, en el PP y en Ciudadanos, “en cualquier partido político”.

“Esto me lleva a una reflexión más general que habla de nuestra cultura democrática. Tengo la sensación de que en otras partes las primarias no generan tanto desgaste y tanta pelea como en nuestro país, y quizás tengamos que construir una mejor cultura de primarias. Tiene que haber una competición de compañeros, pero no convertirlo en un motivo para desangrarse, para generar más división que unidad. En eso nos sigue quedando camino a Podemos y a todos los demás partidos”, ha concluido.