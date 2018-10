Menos habitantes, más paro y privatización: PSOE e IU resumen la gestión de Paco Núñez en Almansa

Paco Núñez sigue siendo, a día de hoy, alcalde de la localidad de Almansa. Un municipio que rige desde el año 2011, con el apoyo del partido Independiente, y con mayoría absoluta desde el 2015. Hoy, como presidente del PP en Castilla-La Mancha, en la oposición municipal muchos esperan a que se celebre el Pleno municipal en le que se haga efectiva su dimisión al frente de una localidad de ahora, siete años después de que Núñez llegara a la alcaldía. Tanto la portavoz del PSOE, Carmen Valmorisco, como el de Izquierda Unida, Cristian Ibáñez, coinciden en que hoy Almansa es un municipio que, a pesar de tener 1.000 habitantes menos (según datos del INE) , tiene una mayor tasa de paro. “Tenemos 2.284 personas paradas en Almansa”, ha dicho Valmorisco, que ha señalado estos datos están “a pesar de que el Plan del Empleo del Gobierno regional han ido paliando esta situación en aquellas familias con dificultades más graves”. Es decir, “más paro a menos población”, añade Cristian Ibáñez.

Una de los mayores reproches que los partidos de la oposición hacen también a Núñez ha sido la privatización de la gestión del agua de la localidad. “Entregó el ciclo del agua”, dice Valmorisco, que asegura que desde que se ha privatizado el servicio “los vecinos estemos pagando más del 100% de lo que se pagaba antes” por los mismos servicios. La socialista también cuenta que los concejales de la oposición no tienen presencia en los órganos donde se controla la actividad de la empresa que ahora lleva el servicio del agua, Aqualia, porque “nunca nos lo han permitido porque no cree (se refiere a Núñez) en el respeto a la oposición, algo que democráticamente nos parece imprescindible”.

Esta ha sido la privatización que más ha trascendido del mandato de Paco Núñez en la localidad pero no ha sido la única. “También tenemos -dice Ibáñez- la privatización del alumbrado público, del Centro Joven, de la limpieza de los edificios municipales y la del Centro de Atención Socioeducativa del barrio de San Roque”.

Según señala el concejal de Izquierda Unida, todos estos servicios se gestionan ahora a través de empresas privadas. Por ejemplo, en el caso del Centro Joven la empresa que ahora lo gestiona “no paga luz, ni alquiler, ni agua, ni hace inversión. Es el Ayuntamiento el que paga esos gastos y le paga por la gestión del Centro Joven, que antes había sido público”. Bien lo sabe Ibáñez que fue uno de los trabajadores despedidos cuando el Ayuntamiento decidió pasarlo a manos privadas.

Despidos y plazas amortizadas

Las privatizaciones dejaron tras de sí despidos del personal que hasta el momento se encargaba de dar el servicio. “Deja un absoluto desastre administrativo y financiero a este Ayuntamiento”, dice Valmorisco y coincide con Ibáñez en que a lo largo de los años de mandato de Núñez en el Ayuntamiento de Almansa se han amortizado puestos de trabajo. Eso quiere decir que han desaparecido. Entre otras cosas que destacan, según Valmorisco, es que no se prevee la sustitución de trabajadores que se sabe con tiempo que se van a jubilar.

“No se ha cubierto casi ninguna jubilación”, apunta el concejal de Izquierda Unida que detalla: “El informático se jubiló hace casi dos años y medio y ahora es cuando se está en proceso para sacar la plaza, antes no se ha hecho nada. También ha pasado con los Policías municipales que se han jubilado, que se ha esperado hasta hace poco para cubrir cuatro plazas”.

Pero también hay otros casos como el de la monitora del Centro de Atención Socioeducativa del barrio de San Roque que se jubiló y, al estar privatizada la gestión del centro, su plaza se amortizó. Y así con otras plazas como de fontanero, electricista y de personal de Escuelas Infantiles.

Valmorisco, además, insiste en que esta forma de llevar la localidad no sólo se ha quedado en temas administrativos sino que también se nota en la Intervención “que es un pilar imprescindible en el Ayuntamiento. Una demostración de ese desastre es que en fue en el mes de agosto cuando se aprobó el prespuesto municipal para el 2018 y desde entonces se han hecho ya dos modificaciones. Esta es la manera de gestión de Núñez”, dice la socialista.

IU lo acusa de “manipular y falsear” el presupusto municipal

En este repaso que hacen los concejales de la oposición sobre la gestión de Núñez en Almansa también se le acusa, desde Izquierda Unida, de “manipular y falsear” el presupuesto municipal. Cuenta Cristian Ibáñez que tanto en el presupuesto de 2017 como en el de 2018 no contabiliza deuda del Ayuntamiento.

“Se trata de 1.200.000 euros que se debe a SEPES por la compra del Polígono nuevo y luego más de 1 millón que nos van a costar la compra de los terrenos donde se recrea la Batalla de Almansa”. Esto que no se contempla, dice Ibáñez, hace que el presupuesto le “salga nivelado”, pero de no ser así, tal y como insiste el concejal, “estaríamos hablado de casi 3 millones que no tiene contabilizados”.

“Cobra de Almansa sin estar en Almansa”

Una de las críticas que la oposición en el Ayuntamiento de Almansa hace al presidente del PP de Castilla-La Mancha, y todavía alcalde de la localidad, es que no haya dejado ya su cargo como regidor. Según Ibáñez, pese a que el ‘popular’ dijo que dejaría la alcaldía, se ha pospuesto el pleno de renuncia e investidura del sucesor hasta finales del presente mes, coincidiendo con la fecha en la que se tiene que celebrar la sesión ordinaria, “y va a cobrar el mes de octubre completo”. Algo que tanto desde el PSOE e Izquierda Unida critican ya que aseguran que Núñez lleva meses sin aparecer por el pueblo. “Desde el mes de mayo Núñez no se ha dedicado al Ayuntamiento, se ha dedicado al PP día y noche”, explica Valmorisco.

Esta se habría potenciado a partir de que decidió lanzarse a la carrera por la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha en sustitución de Maria Dolores Cospedal. “No ha aparecido por aquí. Solo vino al pleno para decirnos que estaba tan contento y que en el pleno del mes de octubre ya se haría su sucesión. Debería haber renunciado a su puesto, a sus ingresos”, piden ambos concejales que señalan que en este periplo hacia la Presidencia del PP, el todavía alcalde no ha estado solo: “Otro concejal (Israel Rico) y el jefe de gabinete de Núñez” le han acompañado en este tiempo fuera de Almansa. “Tres sueldos que se están pagando pero que solo se están usando para mayor gloria del Partido Popular de Castilla-La Mancha”, sentencia la socialista.