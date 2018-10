Cospedal ya tiene sucesor en Castilla-La Mancha: "Tened con él la misma lealtad que habéis tenido conmigo"

Maria Dolores Cospedal ya tiene sucesor al frente del PP de Castilla-La Mancha. Desde este domingo Francisco Núñez, alcalde de Almansa (Albacete), liderará el partido, que ha estado bajo el mandato de Cospedal desde el año 2006, y lo hace con un respaldo mayoritario de los presentes en este Congreso donde ha obtenido el 92,98% de los votos que se han emitido este domingo en Albacete. En concreto, de los 697 votos emitidos, ha recibido 610 positivos, con 46 blancos y 41 nulos, según los resultados anunciados por el presidente del Congreso, Manuel Serrano.

Ha clausurado el cónclave el presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, que aseguraba estar "tan contento" de que Paco Núñez sea el nuevo presidente de los 'populares castellano-manchegos'. "Paco, vas a volver a ganar con mayoría absoluta porque estoy seguro de que todos en Castilla-La Mancha saben que solo pueden depender de ti", ha dicho Casado, quien le ha pedido salga a la calle para conseguir voto a voto, convencer y escuchar, "y esa es tu especialidad". "Tienes todo el apoyo de la dirección".

Ha sido un congreso en el que se han hecho guiños y halagos a la gestión que Cospedal ha hecho de un partido que ha conseguido los mejores resultados políticos bajo sus riendas. Hoy deja ese liderazgo cediendo el testigo al albaceteño Paco Núñez, uno de sus más fieles pupilos y considerado desde el inicio de las primarias el candidato del aparato que está llamado a continuar con este Partido Popular como la propia Cospedal ha señalado: "Gracias por tener la inteligencia y la cabeza de, entre todos, dar continuidad a este gran proyecto, el más importante de Castilla-La Mancha y que es nuestro partido, el PP".

Para su sucesor ha pedido a la militancia que tenga confianza en él y que le muestre su apoyo y lealtad. "Os pido para él que le ayudéis, que tengáis confianza en él, que tengáis con él la misma lealtad que habéis tenido conmigo y que no lo dejéis solo en los momentos más difíciles", ha dicho, porque para María Dolores Cospedal su sucesor es la mejor opción al tener experiencia de gobierno municipal y provincial.

Defiende su gestión en el Gobierno de Castilla-La Mancha

Si parte del discurso de despedida lo ha dedicado a ensalzar la figura de Núñez, también ha usado ese tiempo frente a los suyos para justificar las decisiones y la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha que presidió en la legislatura 2011-2015, una etapa marcada por los recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales y los intentos de privatización de hospitales comarcales. "Nos encontramos con una región con el mayor déficit de toda España, (...) hubiera llegado los 12 puntos en diciembre" y pese a ello lo primero que hizo fue "pagar a entidades sociales a las que se les debía mucho".

Congreso del PP de Castilla-La Mancha celebrado en Albacete

También ha recordado en varias ocasiones que el PP de Castilla-La Mancha ha ganado todas las elecciones en territorio nacional en los últimos diez años, incluidas las autonómicas de 2015 en las que, sin embargo, los 'populares' no consiguieron la mayoría absoluta, lo que permitió al PSOE de Emiliano García-Page un pacto de gobierno con Podemos e impedir así que Cospedal presidiera la región cuatro años más.

De cinco “reinos de Taifas” a un partido unido

Las primeras palabras de Francisco Núñez como presidente del PP de Castilla-La Mancha han sido para su predecesora: “Contigo comenzó todo”. El logro que los miembros del PP achacan a Dolores de Cospedal va más allá de las victorias electorales. A lo largo de los doce años en los que ha estado al frente del partido han sido muchos los cambios que hoy trascienden en el PP. Vicente Tirado, que ha sido la mano derecha de María Dolores Cospedal en este tiempo repasaba hoy esta etapa asegurando: “Cogimos cinco reinos de Taifas y con Dolores Cospedal a la cabeza hemos hecho un partido con unidad”. Una unidad que ha pedido que continúe ahora con el nuevo presidente. “La renovación siempre tiene que ser sumando para salir más unidos y fortalecidos. Hay que sumar, sumar y sumar”, le ha dicho a Núñez.

El antes y después del PP de Cospedal también ha centrado las palabras de bienvenida de Manuel Serrano, alcalde de Albacete, a los más de 1.500 participantes en este congreso. “Fue un orgullo en 2006 y después de 12 años siempre podemos mirar alto a ese legado”. Dice Serrano que desde hoy, 7 de octubre, el PP se juega mucho. “Elegir al que será el próximo presidente, un amigo, un trabajador incansable y quien liderará el barco de Castilla-La Mancha. Nos jugamos el partido y sin partido ya hemos sabido ir a la deriva y hemos encadenado derrota tras derrota”, ha señalado.

Núñez se estrena con el himno de España

El nuevo presidente del PP en Castilla-La Mancha, se ha estrenado como nuevo líder pidiendo a los asistentes al Congreso ponerse "en pie" al sonar el himno nacional, iniciando su discurso con unas palabras de exaltación al nacionalismo español.

En sus primeras palabras tras ser elegido, Núñez ha dicho al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que no van "a permitir" que "siga jugando con España". Además de agradecer a los afiliados la confianza depositada en él, y afirmar que los militantes son la base principal del partido, ha alabado el trabajo de María Dolores Cospedal. "He trabajado mucho de tu mano y sin tu trabajo estos años, hoy no estaría aquí", ha manifestado.

Paco Núñez y María Dolores de Cospedal

Le ha transmitido que ha compartido con ella "alegrías y algún rato malo", le ha subrayado que es una mujer "inteligente, preparada", con una capacidad de liderazgo infinita y que consiguió "enderezar el rumbo del barco". "Nos hiciste ganadores y ese mérito es tuyo, presidenta", ha manifestado.

A Pablo Casado le ha destacado haber "traído frescura" y haber "modernizado" el PP, y ser el presidente que necesita el partido. También le ha alabado haber demostrado que puede "marcar la agenda política" y que con su liderazgo, y el PP, se va a "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

Renovación generacional en la nueva etapa del PP de Castilla-La Mancha

Desde este domingo se abre un nuevo periodo para el PP de Castilla-La Mancha que verá una Ejecutiva regional con una media de edad más baja. Y es que la renovación generacional ha sido una de las apuestas de Francisco Núñez que años atrás lideró las Nuevas Generaciones del PP en esta región.

Entre los asistentes al Congreso estaba Carlos Velázquez, adversario de Núñez en las primarias que, sin embargo, no consiguió pasar de la primera vuelta de votaciones. A él se ha dirigido Núñez que ha asegurado: "En el PP no sobra nadie, y en el PP de Castilla-La Mancha hacemos falta todos". No sólo a Velázquez iban dirigidas estas palabras. También ha señalado que en esta etapa que hoy comienza todos son importantes: "Desde el diputado regional, el alcalde y el concejal, el afiliado que acaba de hacerlo y el que comenzó hace 40 años".