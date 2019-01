Page advierte de que Vox es un "verdadero drama" para el PP

"Vox es un autentico drama para el Partido Popular y, en parte, para Ciudadanos", respondió Emiliano García-Page al ser preguntado por Vox en el tradicional encuentro anual con los medios de comunicación de Castilla-La Mancha. Además, considera que es "sorprendente" que la formación de Santiago Abascal no tenga problemas para reconocerse como de derechas. "En un país que por efecto de la dictadura cuesta encontrar dirigentes políticos que se reconozcan de derechas. Aquí nunca había derecha", recordó.

En cuanto a posibles conversaciones con esta formación de cara a acuerdos electorales en las próximas elecciones autonómicas ha sido claro: "por supuesto, no". Así, ha señalado que quiere buscar una mayoría "sólida y autónoma" de cara a los próximos comicios, "dentro del marco constitucional y el Estatuto de Autonomía".

Considera que es "legítimo" que el partido tenga unos postulados que reconocen con "mucho descaro" que son de extrema derecha, pero ha pedido a la formación que "si quiere hacer una política reversora y reaccionaria" en relación con la igualdad entre hombres y mujeres que lo diga "más claro". "Lo peor no es lo que dicen sino lo que sabemos que quieren decir. Todavía no lo terminan de decir y eso es lo peor, las justificaciones a medias, las ambigüedades y el cinismo en materias que no admiten fronteras", aseguró.

Ante esta situación, aclaró que lo que busca es un "cauce común" en el que "gran parte de la gente" se pueda sentir de acuerdo, un "tronco de centralidad", ha explicado. "Lo que queremos es compartir la autopista con mucha gente".