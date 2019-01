Emiliano García-Page: "Soy consciente de que no nos sobra ningún apoyo"

"Muy querido" se siente Emiliano García-Page al estar a punto de cumplir su primera legislatura como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tal como explicó en un encuentro con los medios de comunicación de la región, es el "roce el que hace el cariño" y su Gobierno "no puede tener más roce" con la ciudadanía y también con la opinión pública. Sin embargo, es consciente de que esto no le otorga ninguna seguridad de cara a las próximas elecciones regionales y así ha querido dejarlo claro. "¿El cariño se traduce en votos? No. Así lo estamos viendo en España y, por supuesto, en Andalucía".

"Soy consciente de que no nos sobra ningún apoyo, y que no me sobrará en ningún momento ningún esfuerzo. Esfuerzo hasta el 26 de mayo tendremos 24 horas al día", aseguró. De todos modos, sí se siente seguro de su labor al frente de la Junta de Comunidades y así cree que también lo saben los ciudadanos: "creo que la mayoría, sobre todo la gente, sabe muy bien quién ha tirado del carro".

En cuanto a sus compañeros de Gobierno, los dos miembros de Podemos en el Ejecutivo regional, ha valorado que su participación en la administración ha sido "mucho mejor que en la entrada", después de haber entrado de manera "forzada". "Me podrían haber mandado el mensaje de manera más serena y sin trastornos para los servicios públicos", reflexionó el presidente de la Junta de Comunidades. De todos modos, valoró que aunque se le considera "como el político más ultraconservador dentro de la izquierda" en "una parte de España", sea igualmente el único presidente gobernando con Podemos. Esto, sin que nadie tenga "el más mínimo miedo", recalcó.

Igualmente, valoró los "esfuerzos" que ha hecho la formación morada liderada por José García Molina en la región, para "sintonizar" con el mecanismo normal de la administración, lo que ha permitido que muchas cosas se sigan con "normalidad" y de acuerdo también con los objetivos centrales del PSOE. "El balance es positivo, porque creo que los falsos temores o miedos que mucha gente pudiera fabricar han desaparecido ya. Es un debate de absoluta normalidad", recalcó García-Page.

En cuanto al resto de las formaciones políticas en la región, se refirió al PP lamentando que no quisiese poner de su parte para sacar adelante los presupuestos después del "ultimátum" de Podemos. "Pudieron apoyarnos para no estar sometidos. Así las pagan", lamentó Page. Además, pidió a los 'populares' castellano-manchegos que se pongan de parte de la región en la defensa del agua, ya que son "los únicos" que han defendido "con alegría" los trasvases. Brevemente también hizo referencia a Ciudadanos para ironizar con que "nunca se le ha dado bien coquetear".