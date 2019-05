Page busca gobernar con "consenso" pese a su mayoría absoluta: "Necesito más que nunca de todo el mundo"

Castilla-La Mancha ha celebrado su día en un emotivo acto celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete este viernes, 31 de mayo. Sobre el escenario y ante un millar de personas que han participado de esta celebración, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha tendido la mano a sindicatos y empresarios para poder crear “al menos otros 100.000 puestos de trabajo”.

García-Page llega tras conseguir una mayoría absoluta en los comicios autonómicos del pasado 26 de mayo. Una victoria holgada con la que puede gobernar sin hipotecas de otros partidos y que viene a refrendar el apoyo ciudadano a las políticas puestas en marcha durante los últimos cuatro años. Aún así, el presidente ha pedido ayuda: “Necesito más que nunca a todo el mundo” para poder generar ese empleo al que aspira y para “fabricar optimismo y esperanza y repartirla entre la gente que más lo necesita”.

Ahora, tal y como ha dicho, buscará el consenso político en la región en la legislatura que está por empezar para blindar una posición común en torno a cuatro materias importantes, como son la necesidad de implementar un nuevo Estatuto de Autonomía, empezar a hablar de la reforma electoral, afianzar una posición autonómica en defensa de la financiación autonómica y proteger el derecho de los castellano-manchegos al agua.

El presidente autonómico también ha dedicado palabras de su discurso a hacer una encendida defensa del Estado de las autonomías, porque son “las garantías de que todos tienen la misma oportunidad en derechos, libertados, servicios y financiación”.

“Aspiramos a la misma igualdad. No hemos nacido para ser más, sino para evitar e impedir ser menos. Quiero mandar un mensaje en positivo sobre la base de que España se gobierna a sí misma en medio de una inmensa pluralidad”, ha celebrado.

Por ello, ha reclamado “lealtad para las instituciones del Estado”. “Ya está bien de interpretar la política en función del nivel de decibelios. Este es un país que no ha salido de las incertidumbres de la crisis pero que tiene derecho y obligación de hacerlo sin tardar. Necesitamos que haya una orquesta que funcione”, ha afirmado.

Pablo Bellido se perfila como nuevo presidente de las Cortes

Durante su discurso Emiliano García-Page, ha dejado caer que el secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y diputado regional electo, Pablo Bellido, será el presidente de las Cortes autonómicas en la próxima legislatura, en sustitución de Jesús Fernández Vaquero.

Pablo Bellido (izq.) junto al concejal electo de Guadalajara, Alberto Rojo Foto: Europa Press

Tras explicar que este cargo siempre ha estado ocupado por personas “de un partido y del otro” –en referencia a PSOE y PP– que han estado “a la altura de las circunstancias” ha comentado que le gustaría que “en esa responsabilidad siguiera habiendo buenas personas y una que conozco es Pablo Bellido”, ha comentado, afirmando que está “seguro” de que estará “más que preparado” y destacando su “altura personal y política”.

El presidente en funciones también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente saliente, Jesús Fernández Vaquero, al que ha dicho que quiere que continúe representando a la región”.

“Es su último acto como presidente de las Cortes pero no puede ni le vamos a consentir que sea el último trabajo por la vida pública. Aunque pide permanentemente descansar no lo haremos, no te dejaremos, esta región necesita estar lo mejor representante y lo vamos a conseguir contigo. Muchas gracias por todo”, ha manifestado.

Agua y despoblación, los retos de la legislatura que comienza

Precisamente, durante su discurso en el acto institucional por la celebración del Día de Castilla-La Mancha, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero ha advertido que la próxima legislatura “marcará un antes y un después” en materia de agua. Vaquero ha recordado que la región necesita el agua para su desarrollo”. “Me gustaría que hubiera una unidad de acción porque es el patrimonio que vamos a dejar a nuestros hijos”, ha manifestado.

“Siempre hemos sabido lo que somos, españoles de Castilla-La Mancha, y en contra de lo que estamos, la desigualdad y la insolidaridad. Siempre hemos tenido claro que nuestra patria grande es España pero que existe una patria menor, la del día a día, que son las resonancias magnéticas, las pensiones, el empleo, los colegios, los dependientes y los agricultores”, ha apuntado.

Ya dirigiéndose al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha advertido de los próximos retos para la región que, según él, deben ser “seguir atajando el paro” para “acortar la distancia” con las regiones más ricas y haciendo especial empleo en jóvenes y mujeres, así como la despoblación, que “tiene que estar en el primer plano de la agenda política”.

Asimismo, ha instado a los castellano-manchegos a sentirse “orgullosos” de la región porque, ha señalado, la mayor parte de lo que ha construido Castilla-La Mancha “ha sido con nuestro propio esfuerzo”.

Los avances para Albacete

El guiño a la ciudad de Albacete, sede de este año en la celebración del Día de Castilla-La Mancha, ha venido con el anuncio de que la licitación de las obras del Hospital se hará una vez haya finalizado la Feria. Es decir, tras el 17 de septiembre. “En este nueva legislatura que empieza Albacete verá una obra de una dimensión, de una envergadura, de una cartera de servicios a la altura de lo que queremos” también para el resto de la región.

Foto: Junta de Castilla-La Mancha

Y en eso hay que seguir avanzando”, ha afirmado, agregando otro anuncio más en tono local, como es “una gran residencia de mayores” en la capital albaceteña. “Albacete ciudad, y Albacete provincia tiene una fuerza extraordinaria”, ha insistido toda vez que ha avanzado que en estos años “se va a ver un nuevo desarrollo de un gran proyecto como Eurocopter”.

Ausencias destacadas

Representantes políticos, ediles, presidentes de diputación, líderes de los partidos, han participado de este día para festejar a Castilla-La Mancha y en el que una región dispersa geográficamente aúna diferencias y puntos en común. Pero no han estado todos aquellos a los que este viernes se esperaba en Albacete. La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla-La Mancha y diputada autonómica electa, Carmen Picazo, ha faltado a esta cita.

Picazo se encuentra en Madrid, reunida con el partido para dirimir los futuros pactos tras las elecciones municipales del pasado domingo. Unos pactos entre los que está el que puede dar el gobierno de la capital albaceteña. Así la ha excusado la diputada nacional de Ciudadanos por Albacete, María Dolores Arteaga, a preguntas de los medios de comunicación minutos antes de que comenzara el acto.

“Son días de mucho trabajo”, razón por la cual el referente de su partido a nivel regional se encuentra trabajando con la cúpula de la formación. Tampoco ha asistido el candidato a la Alcaldía de la formación naranja, Vicente Casañ. Según fuentes del partido, Casañ no se encontraba entre los invitados porque no es concejal ni diputado en funciones.

Tampoco ningún representante de Unidas Podemos cuyo secretario regional dimitó tras los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y un día después lo hizo el Consejo de Coordinación del partido. En Albacete, los miembros de la candidatura de Unidas Podemos celebraban este sábado una asamblea para valorar los resultados que les han otorgado 3 concejales en el Ayuntamiento de Albacete.