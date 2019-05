Juan Ramón Amores emociona a la región

Ha levantado varias veces al auditorio en aplausos intensos, entre lágrimas y risas. Juan Ramón Amores ha convertido la celebración del Día de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este viernes en Albacete, en pura emoción tras recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. “No dejen que la vida les golpee para vivirla como merece”, comenzaba un discurso en el que ha apuntado que este galardón es “un sueño que se ha plantado delante de mí”.

Amores, que acaba de ganar las elecciones en La Roda, su municipio, ha hablado sin tapujos — ante el millar de asistentes– sobre su enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con la que convive y contra la que lucha desde que le fuera diagnosticada el 13 de noviembre de 2015. Desde entonces “mi vida cambió”.

A lo largo de estos años ha visibilizado la enfermedad, compatibilizando su lucha desde la Dirección General de Juventud y Deporte que ha dirigido a lo largo de la legislatura y gracias a la “cuerda de nudos’ (así se ha referido a su gente),

“Mi cabeza no llega a entender cómo yo hoy recibo el reconocimiento que recibe Manolo García, o que antes han recibido Iniesta o Pedro Almodóvar”, ha señalado durante su discurso. Una reconocimiento que, tal y como ha dicho “me hace sentirme orgulloso del cariño recibido y del galardón que hoy recibo”. Esos apoyos que ha tenido a lo largo de estos tres años han centrado parte de su intervención con mención especial a la asociación adELAnte de los enfermos de ELA de Castilla-La Mancha a quienes ha dedicado el galardón. “Este premio es vuestro sin ninguna duda”.

Homenaje al doctor Cepillo y el gesto con Vicente Aroca

A lo largo del mensaje ha ensalzado al resto de los reconocidos en este Día de Castilla-La Mancha. “Me he dejado uno para el final”, para sacar de su bolsillo la nariz de payaso roja con la que ha rendido homenaje al desaparecido doctor Antonio Cepillo, pediatra del Hospital de Albacete. Y en ese momento el auditorio ha roto en aplausos y se ha puesto en pie.

“Cepillo, el ‘Capitán Optimista’. Por ti. Por cada uno de los héroes invisibles como nos puso Paco Luzón. Los de ayer que ya no están, los que están ahora, los tres que cada día diagnostican, va mi premio. Muchas gracias”. Ha terminado su discurso presentándose: “Me llamo Juan Ramón Amores, soy enfermo de ELA, pero me despido con un mensaje de optimismo. Debemos ser una sociedad que nunca se rinda, que reparta sonrisas y que siempre se acuerde de vivir. Pero hoy no soy yo ‘El último de la fila’. Se ha atrevido a tararear incluso una canción del grupo ante el aplauso del propio Manolo García. Os dejo con Emiliano García-Page”.

Y nuevamente ha levantado al público . García-Page ha recogido el testigo de Amores, visiblemente emocionado, para asegurar que la Medalla de Oro que hoy recibe, “se le queda pequeña”.

Juan Ramón Amores llega a este Día de Castilla-La Mancha tras conseguir la victoria en su pueblo, La Roda, del que será alcalde a partir del próximo 15 de junio. Un cargo en el que, según ha apuntado, “voy a tener el honor de suceder” a Vicente Aroca.

Manolo García exhorta a trabajar por el mundo rural

Por su parte, el cantante Manolo García, el otro galardonado este viernes con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, ha exigido a “todas las autoridades” de la Comunidad Autónoma que “velen y trabajen” para que los ciudadanos de estas zonas “no tengan que huir como conejos a las grandes capitales a buscar el sustento”.

En este sentido, ha reiterado su petición de que “los agricultores y ganaderos” y las personas que “aman esta tierra y pretenden atrincherarse para estar aquí” no tengan “palos en las ruedas” para “seguir ganándose la vida”. Una “pelea” por las zonas “depauperadas” para que los jóvenes no tengan que “huir”, ha señalado.

Los galardonados

Además el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha reconocido con el título de hija adoptiva a María Dolores Cabezudo Ibáñez, catedrática y profesora ya jubilada de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha y profesora del CSIC, por su aportación a la investigación y educación universitaria.

Esa misma condecoración es la que ha recibido el humorista, actor y director, Goyo Jiménez, nacido en Melilla pero al que se considera de Albacete, donde pasó su infancia y juventud, y al que se ha premiado por su aportación artística en los ámbitos de la escena y el humor.

El tercer título de hijo adoptivo, en este caso por su brillante palmarés y valores deportivos, ha sido para José Javier Hombrados, referente del balonmano español e hijo de padres alcarreños, concretamente de la comarca de Molina de Aragón.

Premiados en el Día de Castilla-La Mancha 2019 Foto: Lourdes Cifuentes

En cuanto a los hijos predilectos, el Ejecutivo autonómico distingue con este título a Andrés Gómez Mora, presidente de la Cooperativa de aceite de Mora (Toledo) ‘Nuestra Señora de la Antigua’ y de Caja Rural de Toledo durante 28 años, que será reconocido por su contribución al desarrollo cooperativo y del sector oleico regional.

También se ha nombrado hija predilecta a la periodista de la Cadena SER, María Manjavacas, oriunda de Campo de Criptana (Ciudad Real), por su contribución al periodismo social; y al empresario albaceteño, y referente del sector cuchillero, Roberto Arcos, por su destacada labor de innovación y expansión empresarial.

Completan estos reconocimientos la conquense María Ángeles Martínez Hurtado, primera mujer en presidir la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, y que destaca por su compromiso con el asociacionismo empresarial, y el torero albaceteño Dámaso González, a título póstumo, por su contribución a la tauromaquia actual.

La de Antonio Cepillo - el pediatra fallecido hace semanas en Albacete-— es una de las 15 Placas al Mérito Regional que se han entregado durante la celebración del Día de Castilla-La Mancha que este año ha acogido la ciudad de Albacete. Entre ellas a la escritora de Almansa, Alicia Giménez Bartlett; a Toñi Pastrana, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP); a la Asociación Vasija, dedicada a la atención de menores y familias en situación de dificultad en Guadalajara, y a la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos.

En este apartado figuran también Braulio Carlés, responsable territorial de ACCEM y de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), y presidente desde 2016 de la Mesa del Tercer Sector; el Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM); el Club Dínamo de Guadalajara, la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), el Grupo Montes Norte, y la Peña Furia Conquense, que acompaña al Club de Balonmano ‘Liberbank Cuenca’ en todas sus citas deportivas.

Asimismo, han recibido esta placa el albaceteño Eloy Camino Calderón, fundador de la Asociación ASPRONA; la empresa conquense Grupo Navarro, referente en la producción de carburo de silíceo; la Peña ‘Furia Conquense’; el constructor de guitarras, José Luis Romanillos Vega, afincado en Sigüenza; y Pilar Ruipérez Alfaro, presidente de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa ‘Luzán’, de Cuenca.