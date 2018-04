Podemos lamenta el "nuevo genocidio medioambiental" contra el Tajo

La diputada de Podemos de Castilla-La Mancha y secretaria de Organización del partido en esta región, María Díaz, ha calificado los futuros trasvases de agua desde la cabecera del Tajo hacia el Segura como "un nuevo genocidio medioambiental" contra el río y contra la región. Ha señalado que "para entender el rastro del agua hay que entender también el rastro del dinero y de los votos", añadiendo que aunque este trasvase sea "legal", es "inmoral e injusto".

"Los trasvases se tienen que acabar, no entendemos qué pasa en el Gobierno central, dijeron que no habría más trasvases sin consenso y no sé con quién han consensuado éste", ha lamentado. Tras defender la postura del Gobierno regional de recurrir judicialmente los trasvases, ha dicho que en todo caso "no sirven para nada".

"Hay que sentarse, trabajar, pensar en tener altura de miras, entender el agua como un derecho y cuestión de Estado y que partidos y comunidades autónomas dejen de usarla como arma partidista", ha dicho.