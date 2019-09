El Ministerio destina 13 millones de euros a paliar los daños en producciones agrícolas, ganaderas y zonas forestales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará algo más de 13 millones de euros en actuaciones destinadas a paliar los daños causados en las producciones agrícolas, ganaderas y zonas forestales en los pasados episodios de inundación y por los incendios que han afectado a varias zonas, entre ellas varias de Castilla-La Mancha.

Esta inversión está contemplada dentro de Real Decreto-ley que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno y en el que contempla un paquete de medidas para las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril.

La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción.

Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables.

Además, el Ministerio de Agricultura, prevé destinar dos millones de euros a la restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios y 4,8 millones a actuaciones relacionadas con la financiación de avales.

Mientras, por parte del Ministerio de Hacienda y Agricultura, Pesca y Alimentación se aprobará la reducción en los módulos del IRPF que corresponda al ejercicio fiscal de 2019 para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

En Castilla-La Mancha, las zonas más afectadas están en la provincia de Albacete, en las zonas de viñedos de las denominaciones de origen Almansa y Jumilla, y zonas hortofrutícolas; y también en la provincia de Toledo, tanto de almendro como de olivar.