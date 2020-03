Más de 70 casos de coronavirus en Castilla-La Mancha: la región trata de mantener la normalidad a pesar de su cercanía con Madrid

La Consejería de Sanidad ha confirmado un total de 71 casos de pacientes afectados por el coronavirus en Castilla-La Mancha. 34 de de los casos activos deben permanecer hospitalizados, mientras que 35 han sido calificados como "aptos para seguimiento domiciliario". A ellos, se suman los dos pacientes que ya han sido dados de alta en la provincia de Albacete. El alto número de casos, que prácticamente duplica el de este martes 10 de marzo, es una situación "normal", explicó el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

La previsión es que luego "haya ocasión" de que los casos bajen. Mientras tanto, el consejero ha recalcado que hay 1.500 pacientes menos que se han atendido en urgencias en relación a 2019 y en el caso de Atención Primaria, sólo hay 60 pacientes más atendidos que el año pasado. "Todo es normal. Se mantienen los quirófanos y las intervenciones programadas".

Para llegar a los 71 casos, en la región se han practicado 200 tramitaciones de PCR, la prueba que diagnostica el virus. Además, Fernández Sanz ha insistido en que hay máquinas en todas las provincias, incluso en Cuenca, pero que el número limitado de casos en la provincia conquense ha hecho que resulte más eficaz diagnosticar a los pacientes en la vecina Guadalajara.

Juan José Camacho, director general de Salud Pública, ha explicado que los casos se reparten en 8 en Albacete, dos de los cuales ya se consideran curados por los resultados de las analíticas, 22 en Ciudad Real, 29 en Guadalajara, y 12 en Toledo. En la provincia toledana, explicó que hay pacientes que "seguramente ya podrán ser dados de alta".

En cuanto a los pacientes en las unidades de vigilancia intensiva, hay uno en Albacete, dos en Ciudad Real y otro en el Hospital de Guadalajara. De todos modos, los servicios sanitarios ya han empezado a hacer la "primera ronda" entre los primeros pacientes diagnosticados. Además, Camacho ha incidido en que el aumento porcentual es el "normal" de cualquier caso epidémico.

Tanto el consejero como el director general insistieron en que no hay casos "universalizados" que requieran medidas como las que se han tomado en la Comunidad de Madrid, ya que no hay focos que no se hayan podido controlar. En este caso, se hablaría de transmisión comunitaria mantenida. "Esto significa que un primer caso inicial tiene muchos contactos y de repente tenemos 50 o 60 casos. Y además, vamos detectando que hay muchas agregaciones secundarias", explicó el director general de Salud Pública.

Casos de docentes

Desde la Consejería de Sanidad han confirmado que hay casos de docentes contagiados del virus en la región, pero que desde el Ministerio se ha insistido mantener la intimidad de las personas. El protocolo, en este caso, es que se realiza la investigación epidemiológica de los contactos, "sobre todo en la fase sintomática" y se van tomando así las decisiones de aislamiento domiciliario pertinentes. "El escenario que tenemos no implica tener que tomar medidas drásticas", recalcó Camacho.

En la provincia de Ciudad Real se ha registrado un aumento "significativo" de casos, ya que existe un foco en la localidad de Tomelloso que todavía sigue en estudio para determinar su origen. De todos modos, se trata de una "agregación de casos limitada" en la zona. "No hay casuística que relacione el caso de Madrid con los nuestros", explicó el consejero de Sanidad. De todos modos, se reunirán con el consejero de Madrid y el Ministerio para tomar decisiones en común, dada la cercanía de ambas comunidades y de los dos corredores de la Sagra y el Henares.

Además, se está reforzando el personal que está atendiendo el teléfono de información sobre el coronavirus, que ya ha recibido más de 5.000 llamadas. El número es el 900 122 112 y es gratuito. El consejero también ha criticado la compra masiva en los supermercados toledanos: "No está pasando nada que quiera hacer pensar en reclutar ese volumen de papel higiénico, me parece una alarma fuera del sentido común", concluyó.