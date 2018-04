Castilla-La Mancha, premio 'Voice of Wine 2018'

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido galardonada, por unanimidad del jurado de la organización de la World Bulk Wine Exhibition, el encuentro mundial del vino a granel que se celebra anualmente en Ámsterdam, con el Premio 'Voice of Wine 2018', destinado a reconocer los méritos de personas, entidades o asociaciones que se distinguen por la defensa de los valores del vino.

El apoyo del Ejecutivo regional en el año 2009, unido al de la entidad bancaria Globalcaja, fue muy importante para el nacimiento de una muestra que contó en esa primera edición con cerca de 70 expositores de cinco países, mientras que en 2017 superó los dos centenares procedentes de 22 países productores, según explican los organizadores.

El jurado, presidido por la directora general de la WBWE, Otilia Romero de Condés, ha estimado que "el Gobierno regional merece este premio por su decidido apoyo a la puesta en marcha de la World Bulk Wine Exhibition, que este año cumple su décimo aniversario, así como por su especial vinculación con el sector del vino, emblema económico, social y cultural de esta comunidad autónoma española, y por la constante promoción, especialmente en el exterior, de la labor de sus bodegas y cooperativas”.

Castilla-La Mancha, con 475.000 hectáreas de viñedo, acapara la mitad de superficie de este cultivo en España y produce una media que oscila entre 21 y 24 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que supone también el 50% de la producción nacional.

Las exportaciones castellano-manchegas de granel suponen el 25% del total mundial en volumen, con 8,94 millones de hectolitros, y el 15% del valor, con 374 millones de euros. En el conjunto de las exportaciones españolas, Castilla-La Mancha representa el 72% del volumen y el 67% del valor, según datos facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV).

Voice of Wine

Voice of Wine es un galardón creado por la World Bulk Wine Exhibition en el año 2011 con el objetivo de reconocer y premiar el trabajo de aquellas personas o colectivos que destacan por la defensa de los valores del vino y por su lucha a favor de este sector, tan importante desde el punto de vista económico, cultural y social. Prochile, Wines of Moldova, la Coop de France Languedoc Roussillon, la entidad Wines of South Africa (WOSA) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) fueron algunos de los premiados en años anteriores.