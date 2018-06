"Lo desmiento, no hay ningún pacto ni con el PSOE ni con el PP. No hacemos pactos preelectorales"

"Estaba viendo un debate político en televisión, escuché a Albert Rivera hablar de propuestas, y me sentí identificada con su discurso". Esta fue la razón por la que Orlena de Miguel, se inició en el mundo de la política. Desde entonces esta madrileña, licenciada en Filología Hispánica, ha ido implicándose cada vez más en el proyecto de la formación naranja.

Hace unos años se trasladó a vivir a Guadalajara "en busca de tranquilidad", y "porque el precio de la vivienda era más económico". Fue elegida diputada por Guadalajara en la XI legislatura y es la actual portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, un cargo que compagina con otro a nivel nacional dentro de la formación como responsable del Área de Movilidad y Seguridad Vial.

Desde el pasado mes de junio, hace un año, encabeza la acción política de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha vivido estos meses y cuál es su valoración de la presente legislatura?

Se ha perdido bastante el tiempo en Castilla-La Mancha. Hemos estado más en luchas internas incluso dentro de los partidos y se ha hablado más de los partidos que de los castellano-manchegos. Por parte del Gobierno hemos visto una política de muchos anuncios, de quedar bien con colectivos y hacerles muchas promesas de buenas palabras, pero al fin y al cabo ha habido muy pocas acciones.

La actividad en las Cortes ha sido sobretodo pelea y circo y realmente luego se ha materializado en poca cosa. Yo creo que estos tres años han sido una oportunidad perdida y llevamos acumulando muchas oportunidades perdidas por desgracia en Castilla-La Mancha y me da bastante pena.

¿Cuál es su valoración sobre la gestión de Emiliano García-Page durante estos años como presidente?

Me han faltado acciones concretas para solucionar los problemas que tenemos. De hecho además se juega un poco casi al insulto a la inteligencia del ciudadano, como por ejemplo, con la pelea que ha habido con las listas de espera. Lo que sentimos los castellano-manchegos es que ni con el PP ni con el PSOE se ha solucionado el problema.

La realidad es esa, uno puede coger la cifra que más le conviene de cada dato que se da pero la realidad de los que utilizamos la sanidad pública en Castilla-La Mancha es que está totalmente desbocada. Tenemos un problema con las listas de espera, por mucho que desde el Gobierno se diga que no existe. Eso creo que es una mala política, el intentar engañar dándote un dato concreto y decir que lo que tu estás viviendo no es real.

En cuanto al área educativa, aunque ahora esté más tranquila, hemos tenido tres años de legislatura con tres infiernos verdaderos de comienzo de curso aunque luego ya la inercia hace que la cosa funcione. Me parece que el primer año, aunque tampoco, puede haber una poco más de falta de planificación pero que pase año tras año pues me parece grave.

Lo mismo ha pasado con la gestión económica. Hemos tenido unos presupuestos que en los últimos han sido muy peleados, incluso se ha tenido que incluir en el Gobierno a otro partido, que al final del año no se han ejecutado. Falta de planificación, mucho anuncio, mucha promesa pero luego parece ser que la gestión falla bastante.

¿Cómo ha sido la relación con el presidente de Castilla-La Mancha y con el Gobierno regional durante la presente legislatura?

Realmente no he tenido una relación personal con Emiliano García-Page. De hecho tengo cierta amistad con algunos diputados tanto del Partido Socialista como del Partido Popular pero no puedo decir que he tenido una relación personal y mucho menos con el presidente. Nos hemos visto en dos ocasiones, pero no ha habido realmente relación.

Jornada de convivencia de Ciudadanos CLM para celebrar el Día de la Región FOTO: Ciudadanos

El secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha pedido a Ciudadanos que aclare si ya tiene un pacto “oculto” con Emiliano García-Page y si no lo tiene que lo desmienta ¿Qué tiene que decir?

Lo desmiento, no hay ningún pacto ni con el PSOE ni con el PP, nosotros no hacemos pactos preelectorales. Primero tenemos que mostrar cada uno nuestras cartas y cuáles son nuestros programas de gobierno y luego los castellano-manchegos dirán que es lo que prefieren y después probablemente haya que hacer pactos porque ya las mayorías absolutas hemos visto que han desaparecido en la totalidad del territorio. Los pactos no se de dónde se los sacan pero desde luego no hay ningún pacto de Ciudadanos con nadie.

Además el PP ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en gobernar la región con su formación. ¿Cuál es su opinión?

Hemos dejado muy claro que primero presentaremos nuestro proyecto y después veremos lo que deciden los castellano-manchegos. Y después veremos los programas, e intentaremos ponernos de acuerdo pero no hay querencia por un partido en concreto. Yo el proyecto que quiero es el de Ciudadanos y es el que quiero llevar adelante.

No nos vamos a meter en ese barro y en esa pelea, que es en la que parece que están instalados el Partido Popular y le sigue el PSOE y Podemos en las Cortes. Ciudadanos está al margen de eso y va a seguir al margen, nuestra acción política es más constructiva.

¿Tiene Ciudadanos la llave del futuro Gobierno de Castilla-La Mancha?

Yo creo que Ciudadanos puede gobernar Castilla-La Mancha, por eso vamos a ir a unas elecciones y vamos a ir con un programa para gobernar no para ser la llave de nadie, y luego veremos a ver que pasa.

¿Se han puesto en contacto con Ciudadanos diferentes formaciones de cara a posibles y futuros pactos? Hace poco ha asegurado que ve al PP más nervioso…

Veo al PP nervioso a nivel nacional, es evidente, tienen un Congreso en un mes y ellos tienen sus propios problemas. Les veo muy concentrados en sus propios problemas y eso nos ha llevado a cierta inestabilidad en toda España. El PSOE también, aunque ahora parece que está más calmado, pero también ha estado muy concentrado en sí mismo. Nosotros no vamos a estar mirándonos el ombligo.

Yo coincido con diputados y con cargos de todos los partidos, tenemos un trato amable pero nadie está hablando de pactos, excepto alguno que da alguna rueda de prensa, nadie está hablando de nada de eso. A nosotros no nos han contactado en ningún caso para esto. Además le diríamos esto, que no se molesten, porque los pactos preelectorales no entran dentro de nuestra mentalidad.

Orlena de Miguel durante la entrevista FOTO: Ciudadanos Castilla-La Mancha

El presidente de las Cortes ha confirmado que no habrá tiempo para llevar a cabo la reforma del estatuto de autonomía ni de la ley electoral en la presente legislatura. ¿Será una de sus primeras medidas si llega a las Cortes o al Gobierno?

Me gusta que ya lo admitan cuando ya han pasado tres años y llevamos desde el principio hablando de esto. Por lo menos ya han admitido entre la ciudadanía que no había voluntad real de cambiar esto.

Será una de las cosas que pongamos encima de la mesa, creemos que hace falta una reforma de la ley electoral y hace una falta una actualización del estatuto de autonomía puesto que es de los pocos que quedan de esa primera generación de estatutos que hubo.

Yo creo que tenemos otras urgencias pero no significa que no lo vayamos a hacer, para nosotros también es una prioridad pero lo primero que hay que hacer es corregir lo que no está funcionando en Castilla-La Mancha y lo que afecta directamente a los castellano-manchegos.

¿Qué medidas de las que ha tomado el Gobierno esta legislatura valora de forma positiva?

No es algo novedoso de esta legislatura pero sí es algo que se ha hecho en Castilla-La Mancha de forma pionera y son las medidas que se tomaron contra la violencia de género que son bastante pioneras y bastante positivas. Realmente lo más positivo que veo es en el tema de la violencia de género que creo que sí se ha podido avanzar.

Hay otras que podían ser positivas pero se han quedado ahí a medio gas, como esa Ley de Caza que se hizo que se podía haber hecho bastante mejor. Pero es verdad que legislativamente no han sido muy activas las Cortes de Castilla-La Mancha y no se han solucionado muchos problemas que eran más urgentes.

¿Hay alguna medida que le gustaría que se llevara a cabo en lo que queda de legislatura?

Hay una cosa que hemos pedido que yo creo que estaríamos de acuerdo todos los partidos y es hacer una auditoría de las listas de espera para ver que falla. Simplemente eso. Analizar qué es lo que está sucediendo y ver cómo entre todos podemos solucionarlo, porque para llegar a un acuerdo primero hay que saber que falla.

Eso da tiempo, me gustaría que se cogiera ese testigo y se pusiese alguien externo a auditar y ver que es lo que está funcionando mal ahí, y nosotros lo apoyaríamos desde el minuto uno y probablemente sería una de las primeras cosas de las que nos sentaríamos en la mesa a negociar.

Encuentro en Tarancón. FOTO: Ciudadanos CLM

¿Cómo ha vivido los cambios políticos que se han producido a nivel nacional?

Muy de cerca porque también estoy en la Ejecutiva Nacional y cuando hay una inestabilidad que afecta a España evidentemente también afecta a los partidos. Estamos intentando adaptarnos y buscar soluciones a los problemas que van surgiendo porque el escenario va cambiando pero hay ciertos problemas que persisten, pero como cambia el escenario se tiene que mirar desde otra óptica.

¿Cree que la moción de censura ha perjudicado el proyecto o la proyección de Ciudadanos?

Creo que ha sido casi un terremoto y vamos a ver ahora que es sucede. Teniendo en cuenta que estábamos inmersos en un problema muy importante para España que no solo afecta a Catalunya que es el desafío separatista que ahora parece ser que se está reflejando otra vez en el País Vasco, creo que puede ser un problema porque como ha sido un Gobierno que ha llegado no de una manera habitual, no sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer en muchas cosas y nos tiene bastante preocupados.

Aunque era evidente que la legislatura estaba agotada, Rajoy no quiso dimitir que hubiera sido lo lógico y lo decente, y nosotros habíamos calibrado que a lo mejor teníamos que hacer una moción de censura. Seguimos manteniendo que lo óptimo hubiera sido una moción de censura instrumental para poder convocar las elecciones, porque hacer un Gobierno así sin apoyos, sin programa, sin saber a dónde vamos, nos parece que puede ser delicado para el país.

Ahora veremos que es lo que sucede, se están oyendo discursos contrarios dentro del Gobierno, unos que dicen que es un Gobierno para durar y otros que es para convocar elecciones. Nosotros seguiremos apostando por nuestro programa, nuestro proyecto y nuestras propuestas y ahora la pelota está en el campo de Pedro Sánchez y tendrá que decidir qué quieren hacer. Nosotros de momento vigilantes y expectantes.

Forma parte del equipo nacional de Albert Rivera ¿Cómo ve al líder nacional después de estos acontecimientos? ¿Cuál es el mensaje que se está trasmitiendo a la formación?

Ha cambiado el escenario pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo y ahora hay que comunicarlo. Algunos dicen que no aparece (Rivera) pues yo no le he visto parar en ningún momento. Es verdad que el foco se ha desviado y la atención mediática está en el nuevo Gobierno, pero cuando se calmen las cosas y empiecen a funcionar pues veremos. Nosotros seguimos en la misma posición y cuando se vuelva a ampliar el objetivo de los medios comunicación, verán que seguimos estando en el mismo sitio en el que estábamos hace tres semanas.

¿Cree que Pedro Sánchez aguantará hasta 2020 o convocara elecciones antes?

Hay diferentes posturas en su mismo Gobierno. A mi el PSOE de Castilla-La Mancha me decía que por supuesto cuando todo se estabilice un poco se convocarán elecciones. Lo veremos… eso no se lo he oído todavía a Pedro Sánchez. Nosotros lo que creemos que debe hacer es convocar elecciones para que cada uno presente su proyecto. Además la otra cosa que pedíamos que era el mantenimiento del 155 en Catalunya para proteger a los catalanes ya no se ha cumplido, cosa que ha añadido más preocupación sobre lo que quiere hacer.

Nosotros creemos que la palabra siempre la tiene que tener el pueblo español y es el que tiene que decidir el Gobierno, no se tiene que decidir en el despacho de ningún partido y eso es lo que vamos a mantener hasta el final.

¿Cuál es su análisis de la situación de Ciudadanos en Castilla-La Mancha?

Tenemos un proyecto que ilusiona, quizá no era tan llamativo como el de otros porque apelaba menos al sentimiento y más a la cabeza aunque también tenemos nuestra parte emotiva. Poco a poco se nos ha visto funcionar a todos y eso ha ido calando en la ciudadanía.

No es lo mismo decir que vas a votar a un partido que meterte en él, y hemos crecido mucho y estoy muy contenta porque se nos va acercando gente valiosa, gente que quiere trabajar y que quiere aportar.

Siempre he dicho que en Castilla-La Mancha hay mucho talento y me encanta que ese talento quiera venir a Ciudadanos.

Orlena de Miguel junto a Albert Rivera

¿Cuál es el proyecto de Ciudadanos para Castilla-La Mancha?

Es un proyecto basado más en el análisis y en la gestión. Muchos de nuestros problemas no son porque seamos una tierra pobre o porque no tengamos talento. Creo que tenemos una tierra bastante rica, tenemos una situación excepcional y estratégica en España y en sus conexiones con el exterior y creemos que hay que aprovecharla mejor. Aquí se han desaprovechado muchas oportunidades, y creemos que hay que mejorar la gestión, muchos dicen que hay que invertir más y a veces no hay que invertir más sino mejor.

En definitiva, reorganizar como se están haciendo las cosas en Castilla-La Mancha para que puedan surgir esas oportunidades por un lado, y para que los servicios mejoren. Aquí uno de los principales problemas que tenemos es la despoblación, no solo se va la gente de los pueblos, también se van de las capitales, porque no hay oportunidades. Por lo tanto, el objetivo es mejorar las oportunidades en Castilla-La Mancha no solamente para que se queden los que están sino para intentar captar población de fuera.

¿Mantiene su intención de concurrir a las primarias que celebrará su partido para elegir al candidato a la presidencia de la Junta?

Mantengo mi voluntad, estamos haciendo un trabajo, y tengo mucha ilusión por esta tierra y me encantaría que los afiliados me dieran su confianza para liderarlo. Ahora mismo estamos recibiendo gente, recibiendo talento, estamos creando el programa y cuando esté más maduro haremos esas primarias, pero este año no creo que sean.

¿Qué le dice la gente por la calle sobre Ciudadanos?

Es sorprendente porque hay mucho cariño. Me sorprende que se nos acerquen porque antes éramos más desconocidos, nos miraban con más desconfianza y ahora nos dan mucho apoyo. Viene muy bien porque este trabajo es muy duro y al hablar con la gente te das cuenta que esto sirve para algo.

¿Cuál será la agenda de Ciudadanos de aquí a las elecciones?

Lo que tengo que hacer es trasmitir cuál es nuestro programa y nuestro proyecto. Nos reuniremos con la sociedad civil, recogeremos la sensibilidad, la problemática, y las necesidades que hay para intentar canalizarlas dentro de nuestro programa. Otro de los objetivos será saber cómo esta la situación hasta en el último rincón de Castilla-La Mancha porque creo que es necesario conocer sobre el terreno lo que pasa para buscar soluciones. Va a ser eso.. sobre todo movernos mucho.