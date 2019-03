"Le pido a la gente joven que siga luchando por la democracia y la libertad real"

Manuel Gerena lleva cerca de 55 años encima de los escenarios cantando por la libertad y por la justicia. Nacido en el pueblo sevillano de La Puebla de Cazalla, el cantaor flamenco más perseguido por el franquismo cuenta en su extensa carrera con 36 discos grabados, ocho libros de poemas publicados y más de 3.000 conciertos a sus espaldas. A sus 73 años continua trabajando en diferentes proyectos vinculados tanto a la música como a la poesía, sus dos grandes pasiones.

El próximo 14 de marzo se proyectará en el Matadero Lab de Toledo el documental: ‘La voz en lucha’, dirigido por Miguel Ángel Carmona y Jorge Molina sobre la vida del último cantautor activo de la transición. Sobre los momentos más importantes de su carrera y sobre el futuro hablamos con el artista.

¿Qué vamos a poder ver en el documental?

Es un documental de mi vida pero también de la transición. Hay muchas entrevistas a mucha gente, gente histórica de la lucha y también hay muchos reportajes de fotos de toda la lucha antifranquista, la lucha por la democracia y la libertad.

De toda la gente que participa, ¿Qué testimonio le llama especialmente la atención?

No habría que señalar qué personajes tienen más importancia que otros, porque es bueno que la gente no sepa quien participa, aunque sí puedo decir que es gente considerable. Sale, por ejemplo, mucha gente que es famosa políticamente y otros que son dirigentes sindicales.

¿Cuándo se estrenó el documental?

Se estrenó en el mes de noviembre de 2016 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla dentro del propio Festival Europeo de Cine de la ciudad. Canal Sur, que fue quien encargó este documental una productora, ya lo ha emitido 12 o 14 veces.

¿Con qué años se inició en el mundo del flamenco?

Empecé a escribir antes que a cantar, sobre los 13 años cuando me vine de mi pueblo a Sevilla capital a trabajar como electricista. Con 10 años ya no estaba en el colegio y como trabajaba en el campo ya tenía unas vivencias y tenía motivos para escribir, sobre temas sociales.

Ya estando en Sevilla, pertenecía a las comisiones del metal, porque ya estaba muy concienciado. Creo que a los 13 años ya militaba en el Partido Comunista, secretamente claro, por lo que no solamente militaba en el sindicato como trabajador sino que militaba ya en el PC. Como profesional en el mundo del flamenco empecé a los 17 años, y tuve que dejar de trabajar de electricista porque no podía llevar las dos cosas.

¿Qué importancia tuvo la obra de Miguel Hernández al comienzo de su carrera?

Soy un discípulo de Miguel Hernández de toda la vida. Con 13 o 14 años, cayó en mis manos el primer libro de Miguel Hernández, ‘Vientos del pueblo’. De hecho Miguel Hernández ha influido mucho en mis letras. Tengo 36 discos grabados y ocho libros de poemas publicados, y más de 3.000 conciertos en el pellejo porque llevo 55 años encima de los escenarios. Acabo de cumplir 73 años pero estoy hecho un chaval porque no paro de estar en la carretera.

Su carrera ha estado marcada por su compromiso político. ¿Qué momentos recuerda más complicados a lo largo de su trayectoria?

Conozco casi todas las comisarias de España porque siempre me detenían. La mayoría de los conciertos en la época de los 70 me los prohibían antes de empezar, me detenían en el hotel antes de llegar al teatro y cosas así. Yo era un preso muy incómodo porque cada vez que me detenían estaba la prensa pendiente y eso no lo venía bien a esta gente en una época en la que ellos querían entrar en la democracia.

Yo lo único que le pido a la gente joven es que sigue luchando por la democracia y libertad real y que no entren dentro de la falsedad de los engañadores, que sean ellos mismos porque la mentira es muy mala.

¿En qué momento cree que estamos ahora en el mundo político?

Estamos en un momento político muy delicado porque todo esto lo ha traído el engaño. Es injusto que a un gobernante se le pueda pedir cuentas cada cuatro años, porque cuando se nota que un gobernante está engañando a su pueblo hay que destronarlo. Los que cantamos tenemos que ser gente crítica, al igual que la prensa. Me ha tocado en la vida ser valiente, y yo tengo 3.000 conciertos en el pellejo y no tengo un duro. Yo lo he dado todo por la lucha, con esto no soy mejor que nadie pero me ha tocado ser valiente.

¿En qué proyectos está ahora?

Ahora estoy centrado en la publicación de un libro nuevo, de una mil páginas, que se va a llamar ‘Un rebelde con causa’ que es lo que yo soy y llevará también un disco dentro. Pero hay una cosa más urgente que voy a publicar en unos tres meses, un libro pequeño de unas 200 páginas con un disco nuevo, que se va a llamar ‘Sobre el amor y el desencanto’.