Francisco Núñez sobre la marcha de Cospedal: "Comprendí sus motivos porque era el momento del cambio"

Si ha habido un año de cambios para el Partido Popular en Castilla-La Mancha ese ha sido el 2018. El pasado 7 de octubre Francisco Núñez fue elegido para suceder a Cospedal como nuevo presidente del PP de la región. En su carrera hacia la dirección del partido castellano-manchego, Núñez consiguió dejar atrás a su único rival en las primarias, a Carlos Velázquez.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gobierno y Administración Pública, entre 2011 y 2015 Francisco Núñez fue presidente de la Diputación Provincial de Albacete y desde esa legislatura ha sido alcalde de Almansa. Desde 2015 hasta este año ha compaginado la Alcaldía con un escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Con Núñez como nuevo presidente se ha abierto un nuevo periodo para el PP de Castilla-La Mancha, con un equipo regional con una media de edad más baja. Y es que la renovación generacional ha sido una de las apuestas de Francisco Núñez, que años atrás lideró las Nuevas Generaciones del PP en la región. Sobre el 2018, sus proyectos de cara al futuro y las próximas elecciones hablamos con el presidente 'popular' en la región.

¿Por qué decidió presentarse como candidato a la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha?

Me presenté a presidir el partido por el empuje de tres sectores distintos: por un lado por el de mi generación, la generación que presidí en Nuevas Generaciones hace en torno diez años me animó a que me presentará. Además, una vez que se convocó el Congreso, el PP de Albacete se revolucionó y recibí llamadas de todo el mundo del partido provincial animándome a que diera el paso, y por último por el apoyo de mi familia, porque al final es una decisión que conlleva muchas cosas y yo tenía una situación relativamente cómoda, políticamente hablando, como alcalde de Almansa, y presentarme a presidir el partido implicaba cambiar de residencia, y cambiar de agenda y mi familia me animó a que diera el paso.

¿Tardó mucho tiempo en tomar la decisión?

La verdad que ya dirigí Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, recorrí esta tierra como presidente regional, ya trabajé en el proyecto regional y tenía un cierto conocimiento de lo que eso implicaba. No me costó tanto tomar la decisión cuando vi que tenía tanto respaldo de tanta gente que quería que fuera yo y quería construir un proyecto político nuevo en torno a la figura que yo podía representar como presidente, por lo tanto, no me dieron mucho margen a pensarlo.

Congreso del PP de Castilla-La Mancha

¿Cómo vivió la decisión de María Dolores de Cospedal de dejar la Presidencia del partido en la región?

A mi me lo trasladó ella personalmente, como al resto de presidentes provinciales. Nos comentó a mitad del verano que estaba pensando la posibilidad de dejar la Presidencia del partido y de propiciar un congreso extraordinario que eligiera a un nuevo presidente, a través de unas primarias, y que ese presidente pudiera asumir la candidatura a la presidencia de la Junta.

La verdad que comprendí sus motivos. Ella entendía que había llegado el momento de un cambio de ciclo y de rumbo, que ella había representado un ciclo político completo en Castilla-La Mancha, que había transformado este partido en un partido que estaba hecho para ganar elecciones pero que ahora llegaba el paso de una renovación y que además a raíz del congreso nacional, y de la elección como presidente de Pablo Casado, era bueno el cambio.

¿Cree que fue una decisión acertada y que era el momento del cambio en Castilla-La Mancha?

Creo que después de la elección de Pablo Casado para la Presidencia nacional del partido y todo lo que implicó esa elección, en Castilla-La Mancha era el momento del cambio, si bien es cierto que yo siempre he defendido que este cambio tiene que ser un cambio tranquilo.

Es bueno que haya un cambio de imagen, un cambio de caras pero que esto tiene que hacerse con la experiencia de los que llevan mucho tiempo al frente del partido, con la frescura de los que vienen empujando desde las nuevas generaciones de ahora y con los que nos ha tocado dirigir este partido en mi generación. Por lo tanto yo creo que era bueno un cambio pero siempre que se haga con inteligencia y con tranquilidad.

Congreso del PP de Castilla-La Mancha celebrado en Albacete

¿Va a ser Cospedal presidenta de honor del partido en Castilla-La Mancha?

Cuando la Junta Directiva se convoque será quien tome esa decisión que para eso es autónoma. En la forma nueva de hacer política, está el dejar a los órganos la capacidad de decidir, y esa decisión la toma el órgano colegiado en la Junta Directiva y hay que dejarles que ellos lo hagan, porque sino nos estamos cargando el sistema orgánico del partido.

"Lo más difícil y lo más gratificante en este tiempo ha sido lo mismo"

Solo lleva algo más de dos meses como líder del partido en Castilla-La Mancha, pero ¿Cuál sería el balance en su nuevo cargo?

El balances es muy positivo porque en poco más de dos meses que llevamos en el nuevo proyecto regional, hemos tenido la sensación de que los cinco partidos provinciales están totalmente implicados en el proyecto, y en segundo lugar notamos como cada vez más, el proyecto se asienta en la sociedad, por tanto yo creo que las sensaciones son muy buenas a nivel orgánico, a nivel de partido y a nivel de sociedad y estoy muy satisfecho.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido hasta el momento como presidente del PP y lo más gratificante?

Lo más difícil y lo más gratificante ha sido lo mismo, es decir, lo más difícil en todo este tiempo está siendo que no podemos atender, porque llevamos escasos dos meses, todas las demandas de actos, reuniones, eventos que nos llegan y a la vez es lo más gratificante, que todo el mundo quiera que vayas a su pueblo o que te reúnas con ellos. Es muy gratificante pero es muy difícil porque tienes que estar cada día decidiendo qué hago y qué no hago porque el día tienes las horas que tiene.

¿Qué es lo que más echa de menos de su etapa como alcalde de Almansa?

Cuando eres alcalde de una ciudad estás muy preocupado de las cosas pequeñas, y eso es muy gratificante. En el proyecto regional estás preocupado de temas que abarcan toda la región. Ahora estamos intentando modificar la Ley de Caza, estamos también hablando de cómo llevar a cabo un sistema de protección para la tauromaquia, estamos hablando de cómo mejorar el sistema sanitario, que al final llega al ciudadano en su última consecuencia, pero lo que haces es proporcionar la cobertura regional.

Cuando eres alcalde estás en todo, en el banco roto, en la farola, en el paso de cebra que hay que pintar, estás en la política que afecta al cambio de la ciudad, y yo creo que esa cercanía tan directa en lo que transforma al ciudadano y es algo que echo mucho en falta porque creo mucho en la política de cercanía.

Carolina Agudo, Francisco Nuñez y Claudia Alonso FOTO: PP CLM

"Quería hacer una renovación tranquila"

¿Cuáles son las claves de su proyecto?

Hay una que es muy sencilla que es trabajar. Creo que solo cuando todo el mundo trabaja en la misma sintonía se llega lejos y por eso he querido que los cinco partidos provinciales, que el Comité de Dirección regional y que el Comité Ejecutivo regional fueran amplios.

Además otra de las claves de mi proyecto es el municipalismo. Creo que hay que dar mucho protagonismo a los alcaldes, a los concejales o a los presidentes de las junta locales porque creo en esa política de cercanía con el vecino y quien mejor representa la cercanía con el vecino es el municipalismo.

Y a partir de ahí se basa en escuchar. Yo quiero construir una Castilla-La Mancha de la mano de los castellano-manchegos y quiero que sean las asociaciones, los colectivos, las federaciones, las entidades quienes tomen el protagonismo de la región. Quiero que sean los profesionales quienes decidan qué camino tenemos que seguir y creo que la política tiene que ser el mecanismo para aunar todas esas voluntades, darles forma e implementarlas.

¿Qué criterios siguió para formar su equipo en Castilla-La Mancha?

Quería hacer una renovación tranquila, quería contar con personas de toda la provincia pero quería que hubiera caras nuevas de gente que lleva tiempo trabajando en sus provincias con experiencia pero que no habían tenido la ocasión de estar en la primera línea del partido. Además quería a gente muy comprometida con la región y con el proyecto que quería representar.

No obstante, he tenido la inmensa fortuna de poder renovar la primera línea del partido, con muchas caras nuevas y de seguir contando con todo lo que era la primera línea ahora trabajando desde puestos orgánicos institucionales, por lo tanto, tengo la inmensa fortuna de poder haber renovado el partido pero de seguir contando con el empuje de todos desde la posición que ocupan ahora.

¿Qué es lo primero que hará si llega a ser presidente de Castilla-La Mancha?

Uno de los objetivos que me marco como presidente y que empezaremos a trabajarlo desde el día 1, en el toma posesión como presidente de la Junta si así lo quieren los vecinos de esta tierra, es recuperar, intensificar y mejorar el orgulloso de ser castellano-manchego, con todo lo que eso implica. Creo que hay una parte fundamental de tener orgullo de ser castellano-manchego en lo que eso representa, en lo que eso puede ayudarnos a mejorar el empleo, a mejorar la agricultura, la sanidad, la educación o a mejorar las comunicaciones.

Somos Castilla-La Mancha y tenemos que tener una posición fuerte dentro del país y creo que hay que trabajar para que esas diferencias que son positivas nos unan más para tener una base muy fuerte como región y ser más competitivos fuera.

¿Cuál es el balance que hace de la gestión de Emiliano García-Page al frente del Gobierno regional?

Es el de un Gobierno que no ha cumplido lo que ha prometido. Más que criticar una u otra actuación, que hay para criticar, lo que más me preocupa es que el Gobierno de Page ha estado engañando y mintiendo a los vecinos de Castilla-La Mancha continuamente. Si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Page es por anunciar planes y detrás de esos planes no había nada. Y eso yo creo que ha sido una de las cosas más dramáticas que hemos vivido en la región. Yo creo que el balance de la legislatura radica en la desidia del Gobierno de Page de anunciar planes que no cumple.

Francisco Nuñez (PP) FOTO: Cortes CLM

Algunas leyes se han aprobado por unanimidad en las Cortes como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género o la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad. ¿Cómo definiría esta legislatura en la sede parlamentaria?

Yo creo que a Page no le ha gustado mucho lo de las Cortes. De hecho han convocado los mínimos plenos posibles, porque no se sienten cómodos en el debate parlamentario. Es cierto que hemos consensuado algunas normas porque el Partido Popular siempre va a estar ahí para consensuar cosas que sean buenas para Castilla-La Mancha.

Yo creo que las Cortes se han caracterizado por ser muy sectarias, con muy poca capacidad de plenos y de trabajo porque no lo ha querido el PSOE y unas Cortes en las que han pasado unas cosas tan surrealistas como que hayan limitado la capacidad de introducir debates por parte del principal partido en las Cortes.

Esta legislatura también han sido polémicas alguna de sus intervenciones en el pleno de las Cortes. En una ocasión fue expulsado por acusar a miembros del Gobierno de defender a asesinos de ETA. ¿Se arrepiente de alguna de sus declaraciones?

Creo que no utilice las formas adecuadas pero la expulsión fue injusta porque dije lo que dije y lo que dije lo pienso. Yo dije que Page tenía en su Gobierno a personas que representaban a partidos políticos que blanqueaban el terrorismo. Y es que Podemos en numerosas manifestaciones a blanqueado el terrorismo y ahí están las declaraciones de Pablo Iglesias hablando de Otegui, por ejemplo.

Page tiene sentado en su Gobierno a personas de Podemos con todo lo que representa Podemos. Yo lo dije en las Cortes de Castilla-La Mancha y se me expulsó. Eso también es un denominador común de estas Cortes, cuando no dicen lo que le gusta oír al PSOE pues te quitan la palabra, el micrófono o como en mi caso te expulsan.

Reunión entre García-Page y Núñez con presencia del vicepresidente primero de la región y la secretaria general del PP Foto: PP Castilla-La Mancha

¿Cuál es la posición del PP de Castilla-La Mancha sobre el trasvase Tajo-Segura?

En primer lugar, el Gobierno más trasvasista de la historia está siendo el de Pedro Sánchez, en segundo lugar llevamos tres años y medio de legislatura y el Gobierno de Page no ha hecho nada por cambiar la política de agua, ni en España ni en Castilla-La Mancha y en tercer lugar siempre he dicho que hay que sacar el agua del discurso político, en el sentido de que sea un arma arrojadiza. Creo que el agua tiene que ser un mecanismo para generar empleo, riqueza, prosperidad y para fijar población y Castilla-La Mancha tiene que utilizar su posición como región para garantizar que eso pueda ser así.

Yo creo que tenemos que ser capaces de fijar un acuerdo de agua en Castilla-La Mancha para tener una posición fuerte a nivel nacional, como comunidad autónoma y creo que tenemos que garantizar dos cuestiones básicas: que tengamos las necesidades hídricas presentes y futuras cubiertas, y quiero también garantizar la prioridad de la cuenca cedente. En esos dos parámetros nos vamos a encontrar siempre con el Gobierno de Page.

Hace tres semanas que le pedí a Page que nos sentáramos a hablar de agua, y no nos ha llamado, ahora dice que nos va a llamar. Yo estoy encantado de que nos llame pero han pasado tres semanas. Espero que seamos capaces el Gobierno de Page y el PP de llegar a un acuerdo de agua que pueda garantizar que Castilla-La Mancha tengas esas dos necesidades cubiertas y que podamos alcanzar un pacto hidrológico nacional que garantice que el agua deja de ser un arma arrojadiza.

¿Cuándo se van a saber los candidatos de las capitales de provincias?

Se van a conocer en los próximos días. Estamos ultimando con la dirección nacional del partido quiénes deben de ser pero vamos a tratar de que sean los mejores para representar el proyecto político del Partido Popular de toda España y de Castilla-La Mancha. Estoy preocupado porque podamos tener a los mejores candidatos pero también estoy preocupado porque sepamos generar equipos amplios, importantes y de mucha gente porque esa es la clave del éxito.

Estoy encantado con el trabajo que han hecho los tres alcaldes de las capitales de provincia donde gobernamos y los dos portavoces de las capitales donde no gobernamos. Creo que han hecho un trabajo serio, cercano y muy sólido, pero también he dicho que a la hora de analizar cuál es el candidato idóneo, hay que analizar la sociología del momento, la figura política y las circunstancias políticas de cada uno.

¿Es Claudia Alonso una buena opción para Toledo teniendo en cuenta una encuesta del propio partido la sitúa como tercera opción por detrás de Labrador y Fernando Sanz?

El partido no ha sacado ninguna encuesta. Hay un medio que dice que tiene una encuesta pero no la ha publicado. Lo digo porque cuando uno dice que tiene una encuesta tiene que publicarla, y a mi me encantaría verla.

¿Cómo ve al Partido Popular en Castilla-La Mancha tras la marcha de Cospedal de cara a las próximas elecciones?

Creo que el PP ha cogido mucho impulso y mucha fuerza y que el Congreso regional nos ha dado un empuje de ánimo importante. Estoy viendo ilusión, orgullo y compromiso en los afiliados y esa es la mejor herramienta para ir fuertes a unas elecciones.

Francisco Núñez celebra haber ganado las primarias del PP Castilla-La Mancha

"Cualquier elección te puede sorprender"

¿Cuál es su lectura del resultado en Andalucía y cree que es extrapolable en Castilla-La Mancha?

La primera lectura es que hoy cualquier elección te puede sorprender. Los ciudadanos son siempre sabios y cuando eligen siempre aciertan. No comparto esa opinión que tienen algunos de que cuando el ciudadano no elige lo que ellos quieren es que se ha equivocado. Creo que esos resultados van a tener repercusión en todo el territorio nacional, también en Castilla-La Mancha.

Yo voy a trabajar para el que PP tenga el mejor resultado posible pero es cierto que hay un panorama político abierto y que hay muchos partidos, y lo que creo es que el PP de Castilla-La Mancha tiene que ser un partido generoso, que esté en ese centro derecha político español y castellano-manchego tratando de ofrecer soluciones para todos los ciudadanos independientemente de a quien vote.

¿Estaría dispuesto a negociar pactos con Vox para formar gobierno en municipios de Castilla-La Mancha o a nivel regional?

Nosotros vamos a las elecciones para gobernar con nuestro programa político, y para ganarlas y para gobernar con nuestras propuestas, pero también he dicho que estamos dispuestos a hablar si es para el bien de Castilla-La Mancha con cualquier partido que esté dentro de la Constitución, del Estado de Derecho y del respeto a la ley.

¿Le considera un partido de ultraderecha?

Creo que todo el mundo que va a unas elecciones merece mi respeto, independientemente del panorama político que ocupe. Creo que Vox ha surgido en este momento con fuerza en Andalucía y creo que tiene un posicionamiento político de derechas pero a mi lo que me preocupa es que el PP sea capaz de tener un posicionamiento político de centro derecha y que seamos ese gran partido que puede ofrecer soluciones a todos los ciudadanos, independientemente de a quien voten.

¿Cree que Vox o Ciudadanos puede quitarle votantes al PP en Castilla-La Mancha?

Cuantos más partidos políticos haya más opciones hay para poder votar. Yo creo en la democracia, es sano que haya opciones políticas y que todo el mundo pueda elegir, pero yo voy a trabajar porque nadie nos quite votos.

¿Cuál es su valoración sobre el papel de Ciudadanos en Castilla-La Mancha?

Hasta ahora no ha terminado de conseguir su espacio porque no ha entrado en las Cortes y solo ha entrado en algunos ayuntamientos. Yo creo que tiene que decidir su posición y lo que espero es que tenga una posición clara y nítida de estar en contra de lo que está sucediendo en Castilla-La Mancha.