Las diez mejores series de 2019 según los críticos

Qué mejor para despedir el 2019 que con el ranking más esperado: el de las mejores series de televisión. Este año de nuevo críticos y entendidos en la materia me han ayudado a la difícil labor de elegir entre la gran cantidad y variedad de ficciones televisivas a las más relevantes.

Entre esos críticos y entendidos del universo seriéfilo se encuentra: La periodista Natalia Marcos (‘Quinta Temporada’, El País), el analista especializado en series de todos los rincones del mundo Lorenzo Mejino (‘Series para Gourmet’, El Diario Vasco), el periodista Mikel Labastida (‘El Síndrome de Darrin’, Las Provincias), la periodista y adicta a las series Laia Portaceli (‘La Script’, Movistar), la periodista experta en series y cine Marina Such (Fuera de Series), la periodista y presentadora todoterreno Isabel Vázquez, el periodista Pere Solà (‘La Vanguardia’), el periodista y experto en televisión Alberto Rey (‘Asesino en serie’, El Mundo), la periodista Lucía Cabanelas (ABC), el periodista Álvaro Onieva (Fuera de Series), al periodista Álvaro P. Ruiz de Elvira (‘Quinta Temporada’, El País), la docente y gran entendida televisiva Conchi Cascajosa, a la periodista Mariola Cubells (‘La Ventana’, La Ser), el periodista Eneko Ruiz (El País), la periodista Patricia Puentes (CNET en español), y, por último, un servidor Mario Cerdeño (‘Los Lunes Seriéfilos’, eldiario.es).

Todos ellos han compartido conmigo sus respectivos rankings de las diez mejores series de 2019 con un determinado sistema de puntuación para elaborar la lista definitiva:

10ª. ‘Paquita Salas’ (3T) (29 puntos. Netflix)

Foto: loslunesseriefilos.com

La tercera temporada de la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi se cuela en el último puesto del ránking. La historia de la representante de actores Paquita sigue encandilando a los críticos y este año se convierte en la única ficción española que se cuela entre las internacionales. ‘Paquita Sala’ gana en madurez en muchos ámbitos y, de ahí, su merecido décimo puesto.

Aquí la crítica: Paquita ni quiere abandonar ni abandona en la 3ª temporada de 'Paquita Salas'

9ª. ‘Mindhunter’ (2T) (34 puntos. Netflix)

Foto: loslunesseriefilos.com

Una de las producciones originales de Netflix más destacadas se abre paso entre las mejores series del año. Holden, Bill, Wendy y los asesinos seriales se ganan el cariño de los críticos en su segunda temporada. Un nuevo salto de calidad la aúpa al noveno puesto.

Aquí la crítica: 'MINDHUNTER' (2ª Temporada): Es mejor, mucho mejor

8ª. ‘Unbelievable’ (36 puntos. Netflix)

Foto: loslunesseriefilos.com

La miniserie protagonizada por Toni Collette, Merritt Wever y Kaitlyn Dever ha sido una de las revelaciones de la temporada. Basada en hechos reales que ocurrieron en la vida de Marie Adler, una joven adolescente del estado de Colorado (EEUU) que fue acusada de realizar una denuncia falsa por un cargo de violación. Una serie interesantísima que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.

Aquí la crítica: 'Creedme'. El relato de un calvario que busca la reflexión

7ª. ‘Years & Years’ (40 puntos. HBO España)

Foto: loslunesseriefilos.com

Esta miniserie creada y escrita por el gran Russell T. Davies (‘A Very English Scandal’) es una de las distopías más aterradoras de los últimos años. A pesar de su final, más o menos discutible, presenta una historia rupturista, salvaje y de gran calado que se atreve a poner y retorcer una y otra vez el dedo en una herida supurante.

Aquí la crítica: ‘Years and Years’: una distopía tan cercana como aterradora

6ª. ‘Euphoria’ (45 puntos. HBO España)

Foto: loslunesseriefilos.com

Todo en ‘Euphoria’ ha sido una grata sorpresa: desde su nivel técnico y textual hasta pasando por personajes como Jules, Rue o Kat. La historia tiene unos protagonistas muy bien cimentados y que crecen en cada capítulo y que, de alguna manera, son absorbidos por las circunstancias de sus problemas. A nivel formal, la ficción construye una atmósfera distintiva, propia, onírica, real y a la vez surrealista.

Recomendación junto a otras series juveniles: Siete series de adolescentes para enamorarte de la moda juvenil

5ª. ‘The Crown’ (3T) (63 puntos. Netflix)

Foto: loslunesseriefilos.com

La tercera temporada de ‘The Crown’, protagonizada esta vez por Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Josh O'Connor, no deja de pisar el acelerador para seguir siendo una de las mejores series de producción original de Netflix. La historia de la monarquía británica encandila otro año más a los críticos.

Aquí la crítica: 'The Crown' (3ª Temporada): Se avecina la #TheCrowmania

4ª. ‘Watchmen’ (79 puntos. HBO España)

Foto: loslunesseriefilos.com

La nueva adaptación de la novela gráfica de Alan Moore era una de las series más esperadas de 2019 y, desde luego, no ha decepcionado en absoluto. Damon Lindelof (‘The Leftovers’) consigue dar un toque distinto y especial a la historia de ‘Watchmen’. El resultado ha superado las expectativas y, además, dentro de la temporada se encuentran alguno de los mejores capítulos del año.

Aquí la crítica: 'Watchmen': “¡Extra, extra! Damon Lindelof lo ha vuelto a hacer”

3ª. ‘Succession’ (2T) (98 puntos. HBO España)

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Succession’ se abre como uno de los mejores dramas de HBO. Incluso, se podría decir que es la mejor heredera de ‘Juego de Tronos’ que tiene en su catálogo actual. En esta segunda temporada la serie eleva más su nivel y, por eso, se encuentra entre las tres mejores de 2019. Esta familia disfuncional de ricos sigue siendo magnífica, adictiva y compleja. Una maravilla que deberías estar viendo.

Aquí la crítica: ‘Succession’: entra y disfruta de la “típica” familia rica y disfuncional

2ª. ‘Chernobyl’ (101 puntos. HBO España/ Sky España)

Foto: loslunesseriefilos.com

La catástrofe nuclear de la central de Chernóbil ha sido una de las grandes protagonistas de 2019. ‘Chernobyl’, la co-producción entre HBO y Sky, es una historia cruda y desasosegante protagonizada por los llamados héroes anónimos ante un gobierno que prefería tapar el desastre.

Aquí la crítica: 'Chernobyl': la inoperancia política ante el mayor desastre nuclear de la historia

1ª. ‘Fleabag’ (2T) (105 puntos. HBO España)

Foto: loslunesseriefilos.com

Phoebe Waller- Bridge, la actriz, guionista y creadora, cierra por todo lo alto, con su segunda y última temporada, ‘Fleabag’. Si la británica ya demostró de lo que era capaz en la primera; en la segunda, da un paso más allá para ofrecer al espectador un final perfecto e inolvidable. Los críticos han decidido aupar a la serie creada por Phoebe como la mejor de 2019. Si no has visto ‘Fleabag’, deberías.

*Bonus track (Ranking desde la posición 11ª a la 20ª): 11ª- 'Juego de Tronos’ (8T), 12ª- 'Así nos ven', 13ª- 'Killing Eve' (2T), 14ª- 'Malaka’, 15ª- ‘The Politician’, 16ª- 'Russian Doll', 17ª- 'The Morning Show', 18ª- 'Sex Education', 19ª- 'The Virtues' y 20ª- 'The Deuce' (3T)