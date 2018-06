García-Page pone 'deberes ambientales' al Gobierno de Pedro Sánchez

La Fundación Global Nature ha sido distinguida con el Premio de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha en la segunda edición de los galardones que otorga la Junta castellano-manchega. Lo daba a conocer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante un acto celebrado en Valdepeñas (Ciudad Real).

García-Page ha aprovechado el Día del Medio Ambiente para referirse al nuevo Gobierno central, poner deberes al que será el equipo del nuevo presidente, Pedro Sánchez y asegurar que "el nuevo Gobierno va a asumir la prioridad ambiental por encima de otras". En este sentido ha advertido que "como región tenemos mucho que decir, dependiendo de como se enfoque" aunque ha mostrado su "confianza" en que nuevo Ejecutivo nacional ponga "punto final al absurdo planteamiento del cementerio nuclear" en Castilla-La Mancha.

Ha expresado su intención de mantener una "coherencia milimetrada" en lo que tiene que ver con el medio ambiente. "No moveremos nuestro planteamiento ambiental" y se ha referido no solo al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) sino a la negativa de su gobierno al fracking y al apoyo que espera del Gobierno de Sánchez: "Espero que retiren el recurso contra la Administracion regional" interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy por la Ley Antifracking castellano-manchega.

Ha dedicado una mención especial al capítulo del agua. "Trabajaré con el nuevo Gobierno para que haya maximo consenso" para lamentar que en Castilla-La Mancha "el agua nos la quitan, no la damos". Sobre la cesiones de agua entre territorios ha dicho: "No soy trasvasista por experiencia y se lo dije ayer al presidente de Aragón, porque se llevan lo poco que hay y lo que no hay. Si este país quiere ser trasvasista tiene que serlo con todos los ríos".

En su opinión, concluía, "cada vez pesará más en la política del agua el componente ambiental". Su mensaje a favor de un mayor protagonismo para el medio ambiente no ha sido el único. Desde la Fundación Global Nature, una entidad de ámbito privado que sin ánimo de lucro que desde hace 25 años se dedica a la protección de la naturaleza, su director, Eduardo de Miguel, lanzaba un mensaje al Gobierno castellano-manchego: "Presidente, consejero: Ni un paso atrás. Tenéis muchas entidades y a una poblacion que os apoya en las luchas por que Castilla-La Mancha no sea la cloaca de de España".

Ha reclamado más recursos para las comunidades autónomas de interior y un "pacto" entre las que ha llamado regiones "olvidadas". "Soy vasco y no puede ser que para gestionar una hectárea en Castilla-La Mancha tengamos cinco veces menos recursos que en el País Vasco. Un país así no puede funcionar".

En declaraciones a eldiarioclm.es, ha comentado que el premio recibido hoy es un reconocimiento "muy importante" a la labor que la entidad realiza en la zona de La Mancha desde hace ya 20 años en cuanto a la restauración ambiental, humedales y agricultura sostenible. De Miguel ha destacado que no sólo es premio a la labor de la Fundación, sino también a los cerca de 300 agricultores con los que trabajan y que suponen una red de apoyo a los valores que Global Nature realzar; de ellos, unos 200 trabajan en Castilla-La Mancha.

"También supone un reconocimiento a los ayuntamientos que nos vienen apoyando desde hace 20 años, como en el caso de Villacañas con el que tenemos un convenio desde 1998 y gracias a ellos tenemos infraestructuras y nos ayudan con el cultivo y la comercializaciones de la legumbre ecológica", explica el director de la Fundación. Junto a este Consistorio muchos otros: Lillo, Madridejos y Mota del Cuervo, entre ellos, ayuntamientos que han acompañado a la Fundación incluso aunque "a veces tienen muchos problemas presupuestarios". De Miguel también ha querido agradecer a las líneas que han financiado los proyectos de Global Nature, como el programa LIFE y la Fundación Biodiversidad: "sin ellos no hubiéramos podido implantar estos proyectos. Hemos funcionado como un motor que ha agrupado los interesantes de estos agentes", concluye.

Global Nature es una entidad que colabora habitualmente con eldiarioclm.es, en los contenidos que publica el blog ECOlógica, centrado, precisamente, en aspectos relacionados con el medio ambiente.

Menciones medioambientales

La segunda edición de los Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha reconocido también a la Plataforma Sí A la Tierra Viva, a la Mancomunidad Sagra Alta por su programa de educación ambiental en esta zona de la provincia de Toledo. Al toledano Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros por su labor de voluntariado ambiental, a la fotógrafa toledana Rebeca Arango, al CEIP Nuestra Señora del Rosario de Hellín (Albacete) por su proyecto 'Educando por el Medio Ambiente' y a Aguas Solán de Cabras por sus proyectos de protección del medio ambiente.

Desde la Plataforma Sí A la Tierra Viva han señalado que el diploma es un premio a la labor que lleva la organización ciudadana durante los últimos dos años. "El éxito ha sido de todos, fundamentalmente de la ciudadanía que ha decidido abrir los ojos a una comarca y sus valores medioambientales, una comarca que apuesta por ser reconocida como Patrimonio de la UNESCO y así lo entendimos también miles de personas", explican desde la Plataforma. Reconocen el trabajo de todos quienes salieron a la calle para mostrar su rechazo a los proyectos de minería de tierras raras en la zona, así como de quienes firmaron y acudieron a las charlas informativas.

Por su parte, la fotógrafa Rebeca de Arango, ha señalado que el diploma es una manera de destacar el mérito de los medios de comunicación en la lucha por la protección del medio ambiente. "Estoy muy sorprendida, pero también contenta y agradecida", señalaba la profesional. También se premia al proyecto de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, que nació hace ya diez años a través del Aula de la Naturaleza del Consistorio y que destaca que su labor está dedicada a la valoración, respeto y cuidado del medio ambiente y de las Lagunas de la localidad manchega.