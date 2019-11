"Como si el problema fuera menor", el 'zasca' de García-Page a Vox que se desmarca de la condena a la violencia machista

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado a Vox --sin citarlo-- por desmarcarse de las declaraciones institucionales contra la violencia machista en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, como si "el problema" de este tipo de violencia "fuera menor".

Ha sido durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres celebrado en el Teatro Auditorio de Cuenca, cuando el presidente castellanomanchego ha mostrado su "desconfianza" ante este tipo de posturas.

"El que apuesta por la violencia no puede hacerlo de manera selectiva. El que empieza siendo violento con un negro o contra alguien que piensa de otra manera, no penséis que no lo va a hacer con una mujer. La violencia va en lote, como la desigualdad", ha añadido.

Vox lanza su propio comunicado: "La violencia no tiene adjetivos"

Y es que Vox está difundiendo en este #25N, su propio manifiestoManifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el que condena "todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima", pero considerando que "la violencia no tiene adjetivos".

En su opinión, la "Violencia contra la Mujer (...) no se combate regando de dinero público asociaciones privadas de marcado contenido ideológico ni con campañas propagandísticas que criminalicen al varón" y se muestran "contrarios" a la Ley de Violencia de Género porque, sostienen, ya lo contempla la Constitución, en referencia al artículo 14, y reclaman su derogación.

También instan a denunciar la violencia que sufren las mujeres "en muchos países, especialmente aquellos que no pertenecen a la civilización occidental" y a aplicar la cadena perpetua "para garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los maltratadores (de mujeres, niños, abuelos, etc.)" además que apuntan la necesidad de "tomar todas las medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal" que, en su opinión, "fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten seguras".

Dicen también no aceptar "la colectivización y utilización electoralista que se hace de la mujer" e insisten en proclamar que "todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto, y exigimos medidas de protección para todas ellas, sin distinción por sexo".

Paco Núñez (PP): "N o es una cuestión de ideologías, es una realidad social"

En cambio, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apelado este lunes a la unidad de los partidos políticos para gritar “alto y claro que ni una más”, refiriéndose a las víctimas de la violencia de género, y para que caiga “todo el peso de la ley” contra la violencia de género.

Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha, este lunes Foto: PP Castilla-La Mancha

El presidente de los populares ha insistido también en que la lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías, es una realidad social con la que convivimos y que debemos combatir unidos, porque esta forma extrema de discriminación nos avergüenza como sociedad. Por eso rechazamos a quienes a derecha o izquierda plantean una utilización partidista de una causa que nos debería unir a todos en torno a las víctimas.