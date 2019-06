Voluntariado joven en el Festival Voix Vives: ¿qué significa para ellos y ellas?

Dinámicas de grupo, talleres creativos, aprendizaje sobre organización técnica y acompañamiento, y muchos lazos de amistad. Son algunas de las vivencias que varios jóvenes han vivido durante dos días en el I Encuentro de Poetas y Voluntariado celebrado en el Castillo de San Servando de Toledo. Dos meses antes de la séptima edición del Festival Internacional de Voix Vives, los y las jóvenes han podido entrar en contacto con los poetas y presentadores de este evento cultural de la capital castellano-manchega para aprender, colaborar y, sobre todo, pasárselo bien. Hemos hablado con tres de estos jóvenes.

Inés Olive ya formaba parte del Club de Poesía de Matadero Lab –asociación vinculada al IES Sefarad y colaboradora de Voix Vives-, allí se enteró de la labor que algunos de sus compañeros y compañeras realizaban para el Festival y al final decidió probar. La experiencia le ha gustado, tanto que es el cuarto año que repite. Sus motivos se centran, sobre todo, en que puede seguir en contacto directo con la poesía pero también porque con ello se estrechan los lazos de amistad.

Dinámica de grupo Pedro Verdejo

Pero apunta igualmente otro motivo importante: “A nivel personal es la única vez en todo el año en que puedo tener un respiro y estar en contacto en mi ciudad con algo que me gusta. Somos todas personas jóvenes que podemos interactuar entre nosotros pero también con gente con mucha más experiencia en temas culturales. Eso en Toledo es muy complicado, encontrar oferta cultural en se sentido, pero también es porque lo demandamos poco”.

De madre a hija

“Una cosa lleva a la otra”, explica por su parte África Alonso Martínez, hija de la directora del Festival, Alicia Es. Martínez. Ella está también en el IE Sefarad y en Matader, y su desembarco en el voluntariado del festival fue casi algo natural. “Mis padres son poetas y su círculo de amigos también, pero aparte, participar en un festival a través de la poesía era algo que me apetecía”.

Taller de voluntarios jóvenes Pedro Verdejo

Para África, en un principio, era una forma de adentrarse en el mundo de la poesía, pero “poco a poco acaba siendo una familia, una costumbre que se ha convertido en algo colectivo”. “Es muy divertido y recomiendo la experiencia a cualquiera que le guste”, afirma esta voluntaria ya con cuatro años de experiencia.

Por último, Félix Adrián Connor Jiménez destaca unos motivos muy diferentes. La poesía no le gusta especialmente pero en el voluntariado están sus amigos y juntos viajan todos los años al festival matriz de Voix Vives en Sète (Francia), donde les pagan el viaje y la manutención. “Así puedo socializar, sienta bien hacerlo”.

"Un ambiente de fiesta"

“Yo soy muy introvertido, hay situaciones que me provocan un poco de ansiedad y Voix Vives es un modo de exponerme a estar con mucha gente en un entorno en el que me siento cómodo y en cierto miedo me ha ayudado a superar eso”, nos explica. De hecho, destaca que todo se realiza “en un ambiente de fiesta” y que el trabajo “no es muy duro, es muy fácil”. “Me da igual levantarme a las siete y trabajar. Me gusta hacerlo. Estoy con mis amigos, que de otra forma no vería. El trabajo es lo de menos”, concluye.

El Festival Internacional de Poesía Voix Vives, de Mediterráneo en Mediterráneo, ha celebrado este encuentro en colaboración con el Espacio Joven San Servando. Más de 30 voluntarios y voluntarias jóvenes de diversos institutos de Toledo e Illescas han formado parte de los talleres y diversas actividades para dinamizar su participación.

Otra de las dinámicas de grupo Pedro Verdejo

El encuentro ha contado con poetas que han pasado por diversas ediciones del festival y que conocen bien el trabajo que Voix Vives Toledo realiza con los jóvenes voluntarios. Son autores y autoras nacionales e internacionales, muchos de ellos afincados en Toledo y que han formado parte del reciente proyecto formativo en institutos de la ciudad y la provincia toledana. Son Matías Escalera, Ángel Calle, Muhsin Al-Ramli, Pedro Verdejo, Carlos Ávila, Eddie (J.Bermúdez), Elena Román, Félix Chacón, Isaac Alonso y la propia directora del festival y poeta, Alicia Es. Martínez.

Ha colaborado en la realización de esta noticia Pedro Verdejo, poeta y experto en Comunicación.