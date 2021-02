El baríton Christian Gerhaher debuta en les Arts

El baríton alemany Christian Gerhaher interpreta obres de Robert Schumann i Claude Debussy en el seu debut al Palau de les Arts aquest divendres, 12 de febrer, a les 19.00 hores, dins del cicle ‘Les Arts és Lied’.

La sala principal rep un dels tàndems més celebrats d’aquest gènere, el format pel cantant alemany, considerat com el millor liederista ‘pur’, i el pianista Gerold Huber, amb qui ha visitat les més prestigioses sales de concert, a més de realitzar gravacions discogràfiques de referència de cançons de Schubert, Schumann i Mahler.

Per a la seua primera actuació a les Arts, Gerhaher ha seleccionat un programa que uneix la tradició alemanya del ‘lied’ amb la ‘chanson’ francesa, en què alternarà obres de Robert Schumann (‘Drei Gesänge op.83’, ‘Sechs Gesänge op. 89’ i ‘Sechs Gesänge op.107’; ‘Lieder und Gesänge op. 96’ i ‘Vier Husarenlieder op. 117’) amb cançons de Claude Debussy (‘Trois chansons de France’ i ‘Trois poèmes de Mallarmé’).

Les Arts, en la seua aposta per diversificar públics i abordar tota forma d’expressió musical, reuneix en ‘Les Arts és Lied’ les més reconegudes estreles del circuit internacional. Les pròximes cites inclouen la consagrada soprano Sonia Yoncheva (25 d’abril) i René Pape (16 de maig), considerat per la crítica com el millor baix de la seua generació.

Per als interessats, es recorda que les localitats del cicle tenen un rang de preus que oscil·la entre 20 i 40 euros.