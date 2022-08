‘Les Arts és Flamenco’ reuneix Tomatito, Familia Rancapino, Marina Heredia, Pansequito i Alba Molina

El Palau de les Arts proposa per a la nova edició de ‘Les Arts és Flamenco’ un cartell atractiu amb primeres figures del cant flamenc, amb les actuacions de Tomatito, Familia Rancapino, Marina Heredia, Pansequito i Alba Molina.

L’Auditori i el Teatre Martín i Soler repeteixen com a principals escenaris per al quart cicle que Les Arts dedica a la riquesa i la diversitat del cant flamenc a través dels principals referents en l’actualitat, des de les estreles consagrades fins als intèrprets amb més projecció actualment.

‘Les Arts és Flamenco’ comença el 5 de novembre a l’Auditori amb ‘Viviré’, en què el llegendari guitarrista Tomatito reviu el llegat de Camarón de la Isla, de qui va ser acompanyant durant quasi vint anys i amb qui va guanyar un dels cinc Grammy que atresora.

L’espectacle té el mateix nom que la buleria que donava títol al disc homònim publicat per Camarón de la Isla en 1984, amb la col·laboració de Paco de Lucía i el mateix Tomatito. El guitarrista d’Almeria estarà acompanyat per Juan Rafael Cortés Santiago, ‘Duquende’, i Antonio Reyes, les veus dels quals amaguen matisos del mític cantaor.

El 10 de desembre, el Teatre Martín i Soler rep una de les estirps més il·lustres del gènere, la Familia Rancapino, amb una vetlada plena d’encís i art en estat pur, perquè, segons reconeix la crítica, Rancapino és sinònim de puresa: una saga de cantaors hereus d’una tradició flamenca incontestable.

Alonso Núñez Núñez, ‘Rancapino’, net de La Obispa i fill de Manuel Morillo, gran company de Camarón, és una llegenda viva del flamenc. Estimat i admirat, ha sabut transmetre les essències del cant gadità al seu fill Rancapino Chico, de veu càlida i afinació prodigiosa, que forma ja part de l’Olimp del jondo. Tanca la saga Esmeralda, l’artista més jove de la família, que s’unirà al seu oncle i al seu iaio en un concert imprescindible.

Marina Heredia, considerada com una de les grans veus del flamenc actual, actuarà el 23 de febrer de 2023 al Teatre Martín i Soler. La cantaora de Granada, filla de Jaime Heredia, ‘el Parrón’, i neta de Rosa Heredia, ‘la Rochina’, porta el cant flamenc en la sang. Atresora una veu amb personalitat genuïnament flamenca, plena de color i de matisos, i la seua presència és requerida als principals festivals i teatres.

Guanyadora de nombrosos premis i amb una important carrera discogràfica, Marina Heredia és, a més, una de les intèrprets més cotitzades a escala internacional d’‘El amor brujo’ de Falla, partitura que ha cantat i gravat amb algunes de les formacions de més prestigi.

Les Arts rep altres de les icones vives del flamenc, José Cortés Jiménez, ‘Pansequito’, que actuarà acompanyat de la guitarra de Miguel Salado al Teatre Martín i Soler el 30 de març.

Integrant d’una irrepetible saga d’artistes representatius del cant de Cadis, Pansequito captiva amb veu poderosa, el seu so intensament flamenc i la subtilesa i l’elegància de les interpretacions que fa. Indiscutible rei de les buleries i del compàs, el cantaor de La Línea de la Concepción promet una actuació per als amants de les essències del cant flamenc.

Clausura ‘Les Arts és Flamenco’ un altre dels nous valors del gènere, Alba Molina, el 19 de maig de 2023. Ja amb el seu primer disc, ‘Despasito’ en 1997, la filla dels mítics Lole i Manuel va irrompre amb força en primera línia del panorama musical espanyol, una empremta que continuaria quan va formar el grup Las Niñas, amb què també va recollir nombrosos premis.

La cantant trianera, que ha signat col·laboracions amb figures consagrades com Alejandro Sanz o Navajita Plateá, contínua amb la via renovadora dels seus progenitors, precursors del denominat nou flamenc, amb un art més pròxim al públic que oferirà al Teatre Martín i Soler, acompanyada al piano per Pepe Rivero.