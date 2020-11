Los grupos de la derecha en Elche se ausentan de un pleno extraordinario solicitado por ellos mismos como medida de protesta

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Elche, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han optado por dar plantón in extremis al equipo de gobierno del PSOE y Compromís y no acudir al pleno extraordinario que habían forzado para este viernes. En un comunicado conjunto, los portavoces de los tres partidos han explicado, entre acusaciones al primer edil de adoptar una “deriva autoritaria y sectaria”, que no han participado en el pleno porque no querían “ser partícipes del circo mediático” de una convocatoria “carente de sentido y de valor”.

El alcalde Carlos González anunció hace cuatro días que el pleno para debatir la falta de inversiones de la que, según la oposición, adolece el proyecto de los Presupuesto Generales del Estado en el capítulo de inversiones para Elche, tendría lugar en la mañana de este viernes, un día después del plazo límite para presentar enmiendas en el registro del Congreso de los Diputados, ha recordado la oposición.

Así que PP, Vox y Cs se han esperado a 20 minutos antes, cuando las cámaras municipales ya estaban emitiendo el pleno que iba a ser tanto telemático como presencial, con los portavoces y el alcalde desde el salón principal del consistorio, para dar la espantada en un movimiento nunca visto en el Ayuntamiento.

Por el contrario, el regidor socialista Carlos González ha explicado minutos después que “el senador Pablo Ruz [en alusión al también portavoz local del PP] debería saber que puede presentar enmiendas en el Senado”. Para el alcalde González se trata “de una justificación vacía de contenido y absolutamente artificial que pone de relieve desconocimiento de las Cortes Generales en las que él trabaja y al mismo tiempo la falta de respeto institucional al Pleno de la Corporación Municipal”.

“Esta decisión no solo revela una visión infantil de la política, sino que pone de manifiesto un auténtico desprecio al funcionamiento de las instituciones. Es un numerito innecesario y caprichoso que pone de relieve falta de seriedad e inmadurez política”, ha señalado. Por su parte, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha comparecido desde su domicilio por vía telemática y ha señalado que “es una lástima que no se haya producido el pleno que tenía como objetivo crear una mesa de trabajo para reivindicar conjuntamente las infraestructuras para el municipio” y ha incidido en que “si querían solicitar esa propuesta por otros cauces la habríamos podido convocar sin necesidad del pleno”. En todo caso, la edil ha asegurado que el partido sigue trabajando en la elaboración de enmiendas que presentará en el Senado para su tramitación.

Por su parte, el concejal no adscrito y anterior portavoz de Cs, Emilio García-Ontiveros, se ha desmarcado de sus compañeros de la oposición y ha pedido disculpas a todos los trabajadores del Ayuntamiento y ha señalado que si el resto de la oposición sabía que se desconvocaba el pleno se podía haber hecho desde primera hora de la mañana. “De esta manera hubiésemos evitado este circo en el que estamos hoy inmersos”, ha concluido Ontiveros.