Un candidato de Vox ataca al primer edil trans de España y al colectivo LGTBI: “Es una ideología basura y rastrera”

El candidato de Vox a la alcaldía de Paiporta (Valencia), Daniel Furió, afirmó en un acto electoral celebrado el pasado 4 de mayo que la “ideología de género” o la ideología LGTBQ+ como quieran llamarse“ es ”basura“ y ”rastrera“. En la misma intervención, Furió arremete contra el primer edil trans de España y criminaliza a los inmigrantes, todo ello en un acto en el que también participa la diputada autonómica de Vox Ángeles Criado.

"Llegar a un cargo público sirve para que la gente se dé cuenta de que las personas transexuales no somos extraterrestres"

Más

Furió sostiene que se trata de una “ideología que victimiza a las personas por tener una orientación sexual diferente”. “Si quieren a una persona de su mismo sexo, pues oye, yo te respeto pero esto en un país de libertad (…) pero en un país donde estamos importando a esas personas que todos sabemos, que son inmigrantes que están asaltando nuestras fronteras, no se puede hacer”, agrega el candidato de Vox. “Y es inentendible”, apostilla, “que se esté promoviendo a esas personas que vengan aquí cuando van en contra de ese colectivo”.

A continuación, el candidato de la formación de extrema derecha alude a Guillem Montoro, el primer edil trans de España además de candidato de Compromís en Paiporta. “Digo ideología de señalamiento porque, aquí en Paiporta, fuimos los primeros en tener el primer concejal transexual, el primer concejal que se hormonó, que lo pagamos nosotros todos de la seguridad social con nuestros impuesto, de los trabajadores, de los autónomos, de los empresarios”, afirma Daniel Furió.

“Pero a mí no me importa lo que sea o deje de ser, a mí lo que me importa es dónde se está destinando nuestro dinero, el dinero de todos, y nadie nos ha preguntado si nos parece mejor destinarlo a una persona para que se hormone o si un niño que está padeciendo tema bucodental”, añade.

El candidato de Vox también critica la gestión del Ayuntamiento de Paiporta, gobernado por la socialista María Isabel Albalat con el apoyo de Compromís. El ultra, que también es coordinador de Vox en el municipio, lamenta que se destinen “500, 700 millones o lo que sea, o miles de euros” a “una batucada”, a “pegatinas de no a la violencia de género o para comprar una Casa de la Mujer que vale medio millón de euros y luego hay que mantener esas infraestructuras, hay que mantener a todos esos empleados que van a trabajar”.

Compromís ha exigido a Vox que retire el video, colgado en redes sociales, al considerar que contiene un “gravísimo mensaje de odio” contra el colectivo LGTBI y, específicamente, contra el concejal Guillem Montoro, exresponsable de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paiporta.

“Paiporta es un pueblo acogedor”

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Pep Val, ha tildado las manifestaciones del candidato de Vox de “ataques ultras” y de “agresiones verbales”. Val se ha solidarizado con Guillem Montoro, al que elogia como “un pionero y un emblema de una Paiporta inclusiva”. La formación valencianista asegura que no tolerará “los ataques contra el colectivo LGTBI, vengan de donde vengan”.

“Paiporta es un pueblo acogedor, inclusivo, que avanza hacia la igualdad, que respeta y valora la diferencia, y que no comparte el odio que expresan los intolerantes de Vox”, ha afirmado Pep Val. Compromís también ha pedido al PP un “pronunciamiento público” para comprometerse a “mantener al margen de la vida social y política local a los intolerantes y a los que solo entienden el lenguaje del odio”.