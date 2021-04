La Comunitat Valenciana cumple su tercera semana en riesgo bajo de contagio y sortea (de momento) la cuarta ola

Si hay una cosa que ha dejado claro el último año es que el SARS-CoV-2 siempre vuelve, al menos mientras no esté vacunada la gran mayoría de la población. Así, vemos como aumentan los contagios en lo que se ha denominado cuarta ola en toda Europa, con casos como el de Francia, donde Macron ha decretado esta misma semana el confinamiento del país ante el avance descontrolado del virus, con una incidencia acumulada (IA) de más de 700 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. En España la tendencia también es al alza y el pasado miércoles se entraba en riesgo alto al superar una tasa de contagio de 150 y territorios que se encuentran ya en situación de riesgo extremo (IA de más de 250), como Melilla, Ceuta, Navarra, Madrid o el País Vasco.

Con este panorama, la Comunitat Valenciana cumple su tercera semana en riesgo bajo (la tasa de contagio es de apenas 30 casos) y parece sortear, de momento, esa temida cuarta ola de la pandemia. Los datos de marzo han sido esperanzadores. A pesar de que han muerto 459 personas a causa del coronavirus (una media de quince diarios), esta cifra supone un 76% menos que en febrero, y los contagios (6.904, con una media de 223 al día) se redujeron en un 90% respecto al mes anterior, que fue el que registró los peores datos de toda la pandemia.

A pesar de estas condiciones, el Gobierno valenciano mantiene, al menos hasta el 12 de abril, prácticamente las mayores restricciones de toda España. Por qué, para evitar lo sucedido en enero, cuando se tardó en implementar las medidas más duras hasta después de Navidad y eso provocó que el virus acabara desbocándose.

El 27 de enero, la incidencia en el territorio valenciano alcanzó los 1.459 casos por cada 100.000 habitantes -la más alta del territorio nacional, que tenía una media de 899-, y a principios de febrero, la saturación hospitalaria era elevadísima, con más de 5.200 pacientes de coronavirus ingresados (el 42% del total) y cerca de 800 en cuidados intensivos (63% de las camas UCI). En esos días, se registraron medias de 100 muertes diarias y los positivos rondaban los 10.000 cada jornada. Los sanitarios denunciaron el error que había supuesto 'salvar la Navidad'.

Sin embargo, a raíz de las duras medidas adoptadas por el Consell -que incluían el cierre total de la hostelería, la clausura de los gimnasios, el cierre de los comercios no esenciales a las 18 horas, cierres perimetrales de las grandes ciudades, prohibición de reuniones de particulares no convivientes en domicilios y de no más de dos personas no convivientes en exteriores...-, el virus ha ido controlándose en todo el territorio valenciano y el pasado 15 de marzo se consiguió, por primera vez en ocho meses, situarse en riesgo bajo de contagio, una situación que se mantiene todavía casi tres semanas después.

Como consecuencia de ello, también se han reducido el número de muertes diarias (por debajo de la decena en las últimas jornadas) y los positivos (el pasado martes se registraron 29 nuevos contagios, la cifra más baja detectada desde el 15 de julio de 2020). En las últimas semanas, las restricciones se han aliviado ligeramente, pero siguen siendo duras: primero se permitió abrir las terrazas de la hostelería y posteriormente el interior, pero sólo al 30% de capacidad, con cuatro comensales como máximo por mesa y hasta las 18 horas, se amplió el horario comercial y también se permitió la apertura con los espacios deportivos al 30% de aforo, todo ello con la obligatoriedad del uso de mascarillas. Sin embargo, se mantiene el toque de queda de 22 a 6 horas y sigue vigente la prohibición de reuniones entre no convivientes en domicilios (en exterior, se permite un máximo de cuatro personas), además de mantener el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, que se implantó el 30 de octubre pasado.

Las grandes ciudades, de liderar los contagios a riesgo bajo

La radiografía de la COVID en el territorio valenciano nos ofrece una foto fija muy elocuente. Así, vemos como el repunte del coronavirus está afectando principalmente a las grandes ciudades españolas, con más de la mitad que ya se encuentra en riesgo alto o muy alto de contagio, circunstancia que contrasta con las principales urbes valencianas. De los quince principales municipios de la Comunitat Valenciana, que durante semanas estuvieron en la parte alta del ranking de contagios -alguna de ellas, como Alcoi, llegó a liderar esa tabla con una IA de más de 2.400-, están todos, excepto Torrent (riesgo medio con 58 casos) en riesgo bajo: València (39); Alicante (21), Castellón (28), Elche (26), Benidorm (18), Elda (42), Torrevieja (11), Paterna (27), Sagunt (39), Vila-real (14), Gandia (20), Orihuela (28), Sant Vicent del Raspeig (20) o Alcoi (10).

La afección del virus es elevada en tan solo unas pocas pequeñas localidades valencianas. El caso más preocupante es el de Barxeta, un municipio de 1.586 habitantes que presenta una incidencia de 504 casos al registrar ocho contagios en las últimas dos semanas, únicamente están por encima de una IA de 150 Rafelguaraf (2.355 habitantes y una tasa de 212); Vallada (3.096 habitantes y una IA de 161); Sot de Chera (362 habitantes y 276 de incidencia); Villar del Arzobispo (3.536 habitantes y una tasa de 226); Gátova (405 habitantes y 247 de IA); y Sant Jordi (990 habitantes y una afección de 202 casos).

Vacunación

En la lucha contra la pandemia, la vacunación resulta clave, y no acaban de llegar todas las dosis que serían deseables para poder inmunizar a la población a un mayor ritmo del actual. El president Ximo Puig, que este jueves se felicitaba porque la Comunitat Valenciana ya había superado el millón de inyecciones recibidas, se lamentaba esta semana de esta "recurrente" falta de vacunas y aseguraba: "Cada día que pasa vamos a un ritmo inferior al que nos gustaría".

Hui superem el milió de vacunes

La C. Valenciana haurà rebut ja 1.011.000 dosis

Acaba la vacunació al personal educatiu i continuem administrant dosis estos dies festius. Sense parar, i amb l'actitud de l'IES Doctor Balmis: 'Veni, Vacuna, Vici'

Molt granshttps://t.co/cfwC1WFK5Q pic.twitter.com/vAVHgBMjQI — Ximo Puig (@ximopuig) 1 de abril de 2021

La Conselleria de Sanidad tiene previsto acabar de inmunizar a los mayores de 80 años y comenzar a citar a los valencianos de más de 70 la próxima semana, mientras que estos días se está acabando de inyectar la primera dosis a los profesionales de los centros educativos. La Comunitat Valenciana había administrado, a fecha de 30 de marzo, alrededor del 85% de las dosis recibidas -un porcentaje que la vicepresidenta valenciana elevaba hasta el 93% el jueves 1 de abril-, apenas un 5% de la población había recibido las dos inyecciones y el 10,3% contaba con una dosis. El ritmo de vacunación es de más de 25.000 administradas al día.