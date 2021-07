Arte y educación para visibilizar la diversidad con Museari Queer Art

La Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset de València acoge hasta el próximo 29 de julio la quinta edición de Museari Queer Art, una exposición de arte reivindicativa de los derechos humanos y de la diversidad sexual. El programa de la muestra, inaugurada el pasado 28 de junio con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, se completa con unas jornadas de sensibilización y actividades culturales en las que participarán artistas como Alicia Ramos o Abel Azcona.

Museari Queer Art 2021 reúne veinticuatro obras de artistas de seis países que han expuesto en los últimos dos años en museari.com, un museo online dedicado a la investigación y difusión del arte con temáticas relacionadas con la libertad sexual. Su director y comisario, Ricard Huerta, destaca que el proyecto del museo virtual, que surgió hace seis años, utiliza el arte como herramienta para reforzar cuestiones de educación e historia. “Si el profesorado no tiene recursos y quiere tratar estos temas, le estamos ofreciendo más de 500 obras de arte para tratar la diversidad”, apunta el director de Museari.

Una vez al año el museo virtual celebra Museari Queer Art, un formato presencial en el que se exponen las obras de los artistas participantes durante ese último año. En esta ocasión reunirá obras de los últimos dos años, ya que la edición de 2020 quedó aplazada por la crisis sanitaria. Ricard Huerta, que también es catedrático de Educación Artística de la Universidad de València, explica que en esta quinta edición se tratan temáticas de un “abanico muy amplio” como el bullying, el acoso o las reivindicaciones trans, siempre bajo una perspectiva LGTBI.

“El arte forma parte de mi vida, estudié Bellas Artes y soy profesor y, sinceramente, sólo entiendo el arte si sirve para transformar y mejorar la sociedad. La parte económica y comercial del arte no me interesa, tampoco voy a ir en contra de ello, pero a mí me motiva la parte educativa y el disfrute del arte”, expresa el profesor. Es por ello que en Museari invitan a que la gente “se acerque al arte desde unas temáticas que son cuestiones sociales, de defensa de los derechos de las personas diversas”.

Entre los artistas participantes hay nombres como Sussy Vargas, de Costa Rica, que presenta una pieza en exclusiva para esta exposición donde habla del amor entre mujeres; Ahmed Rustem, de Turquía, quien visibiliza los problemas sociales y los derechos LGTBQAI en un país “tremendamente homófobo”; o Maria Macêdo, de Brasil, que reivindica la negritud de las mujeres en su país. “Estos artistas están atreviéndose a hablar explícitamente. Brasil, por ejemplo, está sufriendo un retroceso importantísimo en temas sociales. Nos damos cuenta de que las cosas, aunque se hayan logrado, no quiere decir que vayan a quedar para siempre”, señala Huerta.

Censura, persecución y odio hacia el colectivo LGTBI son temas “que parecen de antes, pero que vuelven constantemente”. “Tristemente estamos viviendo esto muy de cerca. Aquí, en España, no nos estamos salvando del odio contra las personas LGTB ni mucho menos. Museari aporta visibilidad a todos estos colectivos de gente que hemos sufrido mucho, pero que estamos dispuestos a continuar defendiendo nuestros derechos”, asegura el comisario.

Actividades complementarias

Las jornadas de sensibilización continúan este viernes 16 de julio, en la Sala Muralla, con un acto a las 19:00 horas en el que se entregarán los premios Museari. Cada año el museo reconoce la labor de personas y colectivos que luchan por la diversidad sexual. En el acto participarán reconocidos activistas y académicos, además de la cantante Alicia Ramos y el artista Abel Azcona.

El programa también incluye, el 23 de julio, a las 19 horas, un coloquio sobre literatura LGTBI con la participación del escritor Óscar Hernández Campano, la docente y escritora Rosa Sanchis, el artista y escritor Felipe Rivas y el maestro y activista Àlec Casanova. Por último, el 29 de julio, se presentará el catálogo de Museari Queer Art y se realizará la conferencia de clausura ‘La colección permanente de Museari: catálogo y estudio’, a cargo del profesor y gerente de Museari.com, Germán Navarro Espinach.