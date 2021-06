Els Premis València i València Nova 2021 ja tenen guanyadors

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha donat a conéixer aquest matí en roda de premsa els guardonats dels Premis València i València Nova. En aquesta edició de 2021 s’han quedat desertes quatre categories, Premi València de narrativa en castellà i de la categoria València Nova les de narrativa en valencià, poesia en valencià i assaig. El nombre d’obres presentades ha sigut 553, la segona data de participació més alta en la història dels premis, que significa la consolidació tant qualitativament com quantitativament d’aquests guardons. Els sis jurats s’han reunit aquest matí al MUVIM per a fer la deliberació, encara que l’anunci dels guanyadors i guanyadores junt amb l’apertura de la plica ha estat a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; el director del Magnànim, Vicent Flor; i el cap de serveis administratius de promoció cultural, Josep Vidal, que ha actuat com a secretari.

Irene Rodrigo Martínez s’ha fet amb els premi de narrativa jove en castellà, mentre que Aina Fullana Llull ha guanyat el Premi València de narrativa en valencià. D’altra banda, Francisco Caro Sierra i Álvaro Carbonell Cerdà han guanyat en les modalitats de poesia en castellà; Joan Mahiques Climent s’alça amb el guardo en poesia en valencià. En les categories d’assaig, Candido Polo Griñan s’ha fet amb el València. Per últim, el guanyador en la categoria de novel·la gràfica ha estat Lluc Silvestre Gili. La Institució Alfons el Magnànim editarà les obres guanyadores en la modalitat d’assaig, que es publicaran en la seua col·lecció ‘Estudis Universitaris’. Bromera s’encarregarà de l’edició de les categories de narrativa i poesia en valencià; mentre que Hiperión ho farà de les de poesia en castellà i Versàtil amb els de narrativa en castellà. Per últim, Andana s’encarregarà de l’obra guanyadora del Premi València de novel·la gràfica.

El director del Magnànim, Vicent Flor, ha remarcat els Premis València com una referència important a la nostra ciutat i també ha destacat l’esforç de la Institució que “té com a resultat un notable augment de la participació respecte a altres edicions”.

Aprehender el ahora

El premi València de poesia en castellà ha sigut atorgat a “Aprehender el ahora” de Francisco Caro Sierra. El jurat, format per Jesús Munárriz, Lola Mascarell, Ana Rosseti i Carlos Pardo, ha valorat l’obra com un diàleg meditatiu i elegíac del poeta amb la seua companya que travessa les seues experiències quotidianes per a rescatar les seues lluentors més humils i poètics.

Jirafas en el zoológico de Atlanta

El premi València Nova de poesia en castellà ha sigut atorgat a Álvaro Carbonell Cerdà. Aquesta obra ha sigut una imaginativa aproximació a la quotidianitat i el generacional amb un nou ritme de gran vol i una permanent sorpresa expressada amb gran riquesa formal.

Entre dues clarors

El Premi València de poesia en valencià s’ha atorgat a Joan Mahiques Climent veí de València. El jurat format per Xènia Dyakonova, Josep Antoni Fluixà, Vicent Ferran García Perales i Arantxa Bea han decidit per majoria que el guanyador siga l’obra “Entre dues clarors” per la seua varietat formal, per la forma de les estrofes, per la capacitat de crear misteri i pel domini del ritme i la sonoritat.

Poesia Nova valencià

Aquesta categoria ha quedat deserta. Segons el jurat s’han valorat la qualitat poètica de les obres, a més dels recursos expressius i formals. Atesos aquests criteris destaquen algunes composicions d’un cert nivell, però, en general no hi ha cap obra presentada que reunisca tots els aspectes necessaris.

Els dies bons

“Els dies bons” de Aina Fullana Llull ha sigut l’obra guardonada pel jurat format per Joan Benesiu, Maria Sáiz, Aina Monferrer Palmer i Gonçal López-Pampló, en la categoria de narrativa en valencià del premi València. El jurat ha valorat l’originalitat de la novel·la des d’una perspectiva narrativa, lèxica i estilística. L’obra constitueix una proposta innovadora en la mesura que recrea els esquemes de la novel·la quinqui i dona una importància profunda a la idea del destí.

Narrativa Nova València

El premi València Nova de narrativa en valencià ha estat desert. El jurat ha considerat que cap de les obres presentades aconsegueix la qualitat necessària per obtenir el premi segons els seus propis criteris aplicats.

Narrativa castellà

El premi València de narrativa en castellà ha estat desert segons el criteri del jurat format per César Pérez Gellida, Eva Olaya Martín, Lorena Franco i Toni Hill. Segons la deliberació, després d'haver llegit amb atenció totes les obres presentades i d’un debat llarg, lamenten comunicar que, a pesar d’alguns aspectes interessants, cap obra els ha convençut, per això han decidit no donar-li el premi a cap obra presentada.

Tres lunas llenas

Irene Rodrigo Martínez de València, ha aconseguit el Premi València Nova de narrativa en castellà per unanimitat. El jurat, César Pérez Gellida, Eva Olaya Martín, Lorena Franco i Toni HIll, destaca el talent literàri de l’autora. La història conecta amb les inquietuts d’una generació femenina mitjançant un llenguatge evocador.

Un os al Marroc

El premi València de novel·la gràfica s’atorga a l’obra “Un so al Marroc” de Lluc Silvestre Gili. El jurat conformat per Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Elías Taño i Alba Soprano, destaca que tracta un tema poc comú i poques vegades representat en els còmics, com és el valor de la música i per tant, del dibuix, com a llenguatges universals. Acompanyat d'una força gràfica molt original (dibuix, color, composició de pàgina) i impactant que no deixen indiferent, la narració flueix de manera sòlida, amena i consistent.

El manicomi de Jesús. Bogeria i salut mental a València a final del mil·lenni

En la modalitat d’assaig ha sigut Cándido Polo Griñán qui ha obtingut el guardó amb l’obra “El manicomi de Jesús. Bogeria i salut mental a València a final del mil·lenni”. El jurat conformat per Lourdes Toledo Lorente, Gustau Muñoz, Vicent Olmos i Núria Cadenes ha valorat la rellevància social del tema tractat, la qualitat de la investigació i la claredat de l’exposició. A partir d’una història del manicomi de Jesús, l’autor fa una consideració aprofundida de la relació entre malaltia mental i societat al llarg dels segles XIX i XX a València. Es tracta d’una obra innovadora i rigorosa que aborda la qüestió de la salut mental tant des del punt de vista històric com mèdic.

Premi Nova d’assaig

El jurat considera que les obres presentades no tenen la qualitat requerida, per la qual cosa deixa desert el guardó.