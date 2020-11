Una exposició realça la labor de les dones en el món del llibre valencià

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha obert al públic l’exposició ‘Dones del llibre’ que ressalta la contribució de les dones al món del llibre valencià.

La mostra comença amb Sor Isabel de Villena, que amb la seua ‘Vita Christi’ es considera la primera escriptora en valencià. En aquesta obra destaca el paper de les dones en la vida de Jesús, per la qual cosa és considerada com una de les més destacades mostres del protofeminisme.

Altres de les autores que es reflecteixen en aquesta exposició són Beatriu Civera, María Beneyto Cuñat, Concha Alós, Carmelina Sánchez-Cutillas, Francisca Aguirre, Carme Miquel i Carmen Alborch, que han destacat per la seua creació literària i pels seus missatges socials. Llibres de les autores, manuscrits, correspondència personal i dedicatòries són els documents que es poden contemplar en aquesta mostra.

La relació de les dones amb el món del llibre no ha sigut únicament com a escriptores. Per això, en aquesta exposició es recull el treball que han realitzat il·lustradores com Manuela Ballester Vilaseca, o historietistes, com Pilar Mir o María Teresa Alzamora.

També s’exposa la seua labor com a impressores i editores com Amparo Soler Gimeno, i el treball de bibliotecàries com María Moliner i Pilar Faus. Sense oblidar la relació de les dones amb la lectura, tradicionalment condicionada per un sistema d’educació diferenciat i segregat.

En la mostra es pot veure un dels tres únics exemplars conservats de l’edició incunable de la ‘Vita Christi’ procedent de la donació de Nicolau Primitiu, així com obres dedicades i manuscrits originals d’obres de Carmelina Sánchez-Cutillas, l’arxiu de la qual es conserva a la Biblioteca Valenciana, o de Beatriu Civera, alguns inèdits.

L’exposició romandrà oberta fins a febrer de 2021 a la Sala Capitular Pere Maria Orts del monestir de Sant Miquel dels Reis en el seu horari habitual de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 17 a 20 hores, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 hores.