La Filmoteca de València reprén els ‘Bàsics Filmoteca’ amb ‘Gloria’ de Sebastián Lelio

La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura juntament amb la revista ‘Caiman Cuadernos de Cine’, continua amb la seua programació especial sobre la història del cinema en ‘Bàsics Filmoteca’, enguany dedicat al ‘remake’. Aquesta anàlisi es deté el 15 d’octubre en l’‘autoremake’, amb dues versions realitzades pel mateix director.

Com en el cas de Hitchcock i ‘L’home que sabia massa’ (programada el pròxim novembre) o Haneke i ‘Funny Games’, Sebastián Lelio va tornar a portar a la pantalla en 2018 la història de Gloria, una dona madura, imperfecta, dignificada i sexual que havia interpretat magistralment Paulina García en la primera versió, xilena, de 2013.

La nova versió americana, ‘Gloria Bell’, està protagonitzada per una brillant Julianne Moore. En paraules d’Andrea Morán, “una comparació pla per pla de les dues pel·lícules presentaria poques diferències; sí que hi ha alguns canvis i alguns es deuen al nou imaginari cultural (la banda sonora vira cap a ritmes més pop), mentre que altres són part d’un filtre estètic: la nova versió serveix per a rebaixar l’edat dels protagonistes i augmentar el nivell d’atractiu, disminuir la càrrega sexual i blanquejar la il·luminació, per la qual cosa la soledat de la protagonista mai arriba a ser tan crua”.

El dijous 15 es farà una presentació i col·loqui a càrrec de Ramón Alfonso, crític de cinema i l’entrada serà gratuïta amb carnet d’estudiant.

La pel·lícula de 2013 es podrà veure els dies 15 i 16 d’octubre mentre que la versió americana es projectarà els dies 16 i 17. En totes les sessions es prendran les mesures oportunes per a garantir la seguretat dels espectadors.