Les Arts estrena ‘Falstaff’, de Verdi, amb Ambrogio Maestri com a protagonista sota la direcció musical de Daniele Rustioni

El Palau de les Arts estrena aquest dimarts ‘Falstaff’, de Verdi, amb Ambrogio Maestri en el paper protagonista sota la direcció musical de Daniele Rustioni. L’ascendent director milanés debuta amb el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, amb l’última òpera que va deixar escrita Giuseppe Verdi i encara inèdita per al públic de les Arts.

A punt de fer 80 anys, el compositor de Busseto va culminar la seua prolífica carrera amb una partitura complexa i de la màxima exigència per a orquestra, cantants i director. Rustioni, amb una àmplia experiència en el repertori italià i cinc produccions de ‘Falstaff’ en el seu currículum, destaca la dificultat que suposa ajustar text i música en una partitura en què cada nota i cada síl·laba s’han d’executar del mode apropiat.

El baríton italià Ambrogio Maestri, considerat com el Falstaff de referència, encapçala el repartiment a les Arts, acompanyat d’Ainhoa Arteta (Alice Ford), Violeta Urmana (Mrs. Quickly) i Davide Luciano (Mr. Ford) en els papers principals.

Sara Blanch (Nanetta), Chiara Amarù (Mrs. Meg Page), Juan Francisco Gatell (Fenton), Jorge Rodríguez-Norton (Dr. Cajus), Antonio Di Matteo (Pistola) i el cantant del Centre de Perfeccionament Joel Williams (Bardolfo) completen un “repartiment extens i coral, de qualitat contrastada”, com apunta el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

Les Arts presenta la comèdia crepuscular de Verdi en una producció de Mario Martone para la Staatsoper de Berlín, amb escenografia de Margherita Palli, vestuari d’Ursula Patzak, il·luminació de Pasquale Mari i coreografia de Raffaella Giordano i Anna Redi.

La proposta de Martone trasllada l’acció a l’actualitat, en una gran metrópoli, amb els seus grafitis, clubs de reputació dubtosa i personatges anacrònics. Sir John Falstaff es converteix en un esperit rebel, fidel a la seua jaqueta de cuiro i a les seues patilles, que envelleix passant el seu temps en una espècie de centre comunitari juntament amb personatges turbulents.

Les Arts amb seguretat

Les Arts ha recordat en un comunicat que compleix “escrupolosament” la normativa de les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat del públic en tots els seus espectacles. “A més de la presa de temperatura i de l’ús obligatori de mascareta, el personal habilitat vigila que el manteniment de la distància interpersonal siga l’adequat, així com un accés i desallotjament de la sala controlat per a evitar aglomeracions”, assenyalen.

A aquestes mesures se n’uneixen altres com l’ús restringit dels banys i ascensors, diferents punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic, juntament amb la permanent renovació de l’aire durant les 24 hores i la desinfecció diària amb productes biocides autoritzats. “Així mateix, des de la direcció del teatre es prega al públic que planifique la seua arribada amb antelació suficient per a garantir un accés fluid a la sala”.