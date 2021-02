El món de Joan Miró a través de la dansa

El Teatre Arniches continua la seua programació familiar ‘Som Menuts’, amb ‘MiraMiró’ una coproducció de Baal Dansa i el Teatre Principal de Palma, que va obtindre en 2018 el Premi Especial de l’Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears.

L’Institut Valencià de Cultura continua apostant per una programació familiar multidisciplinària i didàctica, en la qual els més menuts gaudisquen alhora que aprenen. Alicia Garijo, delegada territorial d’IVC a Alacant, creu que “la programació familiar és més necessària que mai. Els xiquets i les xiquetes necessiten mantindre determinades referències en el seu desenvolupament, i més si tenen a veure amb l’alegria, la diversió, i la creativitat, com són les arts escèniques”. Respecte a ‘MiraMiró’, afig “és un espectacle perfecte per a introduir els xiquets en el món de la dansa, i en el qual a més reben una divertida classe d’art en què gaudeix tota la família”.

Catalina Carrasco dirigeix aquesta peça que a més interpreta juntament amb Gaspar Morey. ‘MiraMiró’ és un treball coreogràfic inspirat en l’obra de l’artista català Joan Miró, fortament arrelat a Palma de Mallorca, ciutat d’origen de Baal Dansa.

La producció inclou una selecció de la seua obra gràfica, en suport audiovisual, en què els colors vius, les formes geomètriques i l’aparent “totipotència” de les figures i personatges estimulen la fantasia, i d’aquesta manera se suggereix que tot és possible.