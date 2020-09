El Palau de la Música reprén la programació amb un recital del concertista valencià Xavier Torres

El Palau de la Música de València reprén la seua programació aquest dissabte, amb el recital dedicat a les sonates per a piano de Beethoven per part de Xavier Torres a l’Almodí, dins del cicle “Cambra al Palau” 2020. El concertista valencià interpretarà les Sonates núm. 1 en fa menor, op. 2 núm. 1, núm. 19 en sol menor, op. 49 núm. 1 i la núm. 32 en do menor, op. 111.

Es tracta d’un programa en el qual les dos primeres obres són composicions de joventut plenes de vitalitat i energia, mentre que la tercera és l’última escrita pel geni alemany, on es recull tota l’essència de la seua integral de sonates.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello ha recordat que este cicle gira entorn de Beethoven en el 250 aniversari del seu naixement i que a partir d’este cap de setmana “tornarem a experimentar eixe autèntic goig per als sentits que suposa escoltar la música de cambra en viu, i a més en un lloc tan especial com és l’Almodí, que en a penes dos edicions s’ha convertit en la referència d’este gènere en la nostra ciutat”.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat la importància musical de les sonates de Beethoven i ha animat a gaudir d’elles, ja que “constituïxen tot un repte per als pianistes per la complexitat de les obres i per la tècnica i virtuosisme que requerix la seua interpretació”.

L’endemà del recital de Torres, diumenge 6, la pianista Marina Delicado pujarà a l’escenari de l’edifici gòtic per a tocar quatre sonates més de Beethoven. Els següents concerts de “Cambra al Palau” a l’Almodí, en setembre i dedicats a Beethoven, seran el dia 13 amb el pianista Pablo García-Berlanga amb el violinista de l’OV Raúl Arias, el pianista Hilario Segovia i el pianista Antonio Galera. Així mateix, el dia 12, el grup Naka Ima interpretarà obres de Miyagi, Takemitsu i Messiaen.

Concurs Internacional de violí

L’Orquestra de València amb la direcció de Francisco Valero-Terribas, tornarà a participar el dia 19 en la final del Concurs Internacional de violí CullerArts, a l’Auditori Municipal de Cullera i el divendres 25 en el Festival Ensems 2020. Serà a l’Auditori de Les Arts, sota la direcció de Jordi Francés i amb el pianista Carlos Apellániz. Interpretaran obres de Ligeti, Bartók -amb motiu del 75é aniversari de la seua mort- i l’estrena de “Finestres” de Carlos Fontcuberta, obra encàrrec del Palau de la Música. També la Banda Simfònica Municipal participarà en el Festival Ensems, el 19 de setembre, sota la direcció del seu titular Rafael Sanz-Espert i amb el flauta Julián Elvira, per tocar un programa amb obres de Leal Esteve, Ávila, Fayos-Jordán i Gotkovsky.