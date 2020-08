El Gobierno reconoce que todavía existen 43 vestigios franquistas en cuarteles de la Guardia Civil

El Gobierno tiene catalogados un total de 43 vestigios franquistas en cuarteles de la guardia Civil en toda España, según el trabajo de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica. Este documento, datado el 8 de abril de 2011, enumera la simbología franquista y señala que de ellos 38 debían ser retirados, y los 5 restantes podían ser conservados. No obstante el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, señala que pese a pasar 9 años estos símbolos todavía no han sido retirados.

Este registro forma parte de la respuesta que el Gobierno ha dado a Mulet tras registrar una serie de preguntas sobre la presencia de escudos franquistas en edificios de la Guardia Civil en València como son la Comandancia, el Destacamento Valencia-B y el cuartel de la Guardia Civil ubicado en el Paseo Cantarranas de València. En este requerimiento exigió saber, de todo el estado, los cuarteles o dependencias de la Guardia Civil en los cuales existen todavía símbolos franquista, detallando la ciudad y la dependencia concreta.

En la respuesta del Gobierno se señala que "la retirada de los vestigios relacionados se viene efectuando de forma paulatina, conforme lo permite la disponibilidad presupuestaria, debido a que no existe un crédito específico habilitado a tal fin". Ante esta situación Mulet ha lamentado que "si después de 9 años de elaborarse ese informe, los por lo menos tres escudos que lucen en tres cuarteles de la Guardia Civil de la tercera ciudad del Estado, no han sido retirados ni hay plazo para ello, ni el más mínimo compromiso, es que se están burlando de la ciudadanía, demuestra que la ley 52/2007 es una tomadura de pelo, y que tanto a los gobiernos del PP como del PSOE y ahora PSOE-UP, dignificar la memoria democrática, solamente está en los titulares y no en los hechos. Es un autentica vergüenza que a estas alturas en Valencia todavía figuren escudos franquistas en los cuarteles, para asombro y bochorno de todos y todas los que pasen por delante de ellos”

Mulet añade que igualmente es grave que de nuevo “el Gobierno más progresista de la historia vuelva a burlarse del control parlamentario", criticando que no aporte la documentación solicitada por Compromís, que es el propio catálogo donde se pueda ver estos 43 vestigios catalogados, y que tampoco se explique por qué de los 43, 5 pueden ser conservados, ni tampoco explicación de cuantos de los 38 restantes se han retirado. "Son un fraude de Gobierno, como los anteriores", sentencia.

No obstante el senador de la coalición valencianista advierte que "estos 43 símbolos catalogados serían solamente los existentes en cuarteles de Guardia Civil, a los que se deberían sumar los presentes en edificios de la administración pública", y recuerda que en internet se pueden ver catálogos parciales de esta comisión citada, que exponen parte de los vestigios presentes en Defensa, Interior u otros ministerios, "pero es información que dista mucho de ser completa". Concluye Mulet acusando al gobierno de PSOE y Unidas Podemos de que "ha ocultado ahora el listado, y no se ha comprometido a retirarlos" y que es "un grave atentado contra la memoria democrática, contra las víctimas del franquismo, contra las Cortes Generales de las cuales se burla este Gobierno de PSOE-UP y contra la propia imagen de la Guardia Civil”.