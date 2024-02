Mazón i Catalá, còmplices de Netanyahu

Les notícies que arriben des de Gaza i Cisjordània són escruixidores. Només cal una mínima humanitat per a reaccionar enfront d’una guerra que com han dit distints líders internacionals està provocant un nombre insoportable de víctimes (si és que hi ha una quantitat que puga ser soportable). Sí, les primeres han sigut les assasinades i segrestades pels terroristes de Hamas… però el conflicte, com bé va dir el Secretari General de Nacions Unides, Antonio Guterres, té unes arrels que es remonten décades arrere, amb unes resolucions de l’ONU sobre Palestina que Israel incompleix des de fa 70 anys, per tant seria complex atorgar eixe títol a algú. Però no vull parlar de la guerra o les seues causes, immediates o remotes.

Dins de l’evolució del conflicte, Israel va difondre l’acusació que 12 treballadors d’UNRWA (l’agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina en Orient Pròxim) estaven col·laborant amb Hamas. UNRWA es va crear en 1949, en ella treballen vora 30.000 persones i presta assistència als 5 millions de refugiats de Palestina amb educació, sanitat, aigua, aliments, serveis socials i humanitaris bàsics. La denúncia del govern d’Israel no ha aportat evidències i es limita a eixos 12 individus, però ha servit perquè un important grup de països, encapçalats per Estats Units, Regne Unit i Alemanya deixen de finançar a aquesta agència que és la garantia que fa viable els mínims vitals de la població palestina, a Gaza, a Cisjordània i a la resta de llocs on s’ubiquen els camps de refugiats i refugiades.

En eixa carrera per asfixiar a UNRWA i a la població palestina, hem trobat al Consell de Carlos Mazón declarant que la Generalitat Valenciana suspendria l’ajuda econòmica que des de fa anys aporta a aquesta entitat. Només des de 2020 s’han concedit 13.562.981 € per part de la Generalitat a UNRWA. (dades del portal GVAoberta). Ara, la vicepresidenta Susana Camarero condiciona l’ajuda de 2024 a les conclusions de la investigació que l’ONU està realitzant en UNRWA. En les Corts, la diputada socialista Rocío Ibánez està exigint que rectifiquen aquestes intencions i en l’Ajuntament de València, la nostra regidora Maite Ibáñez està demanant que es pague una ajuda de l’any 2023 (ara paralitzada) i que María José Català es comprometa a finançar a UNRWA (però el seu silenci és atronador).

Resulta d’una crueltat inhumana posar en qüestió aquesta ajuda que està servint, des de fa anys, per a salvar la vida a milions de persones que pateixen les conseqüències de dècades de persecució, horror, assetjament i mort. Fins i tot si la investigació demostra que hi ha 12 persones que han col·laborat amb Hamas, seria injust responsabilitzar a UNRWA com a organització i una gravíssima irresponsabilitat denegar l’auxili humanitari que ara tant necessiten a Gaza i Cisjordània.

Si Mazón i Català acaben negant les ajudes a UNRWA podran presumir de ser uns grans aliats de Netanyahu, però sobre la seua consciència pesarà haver abandonat a la seua terrible sort a milers de palestins que, des del 7 d’octubre, tracten desesperadament de sobreviure als atacs indiscriminats de l’exèrcit israelià, a la fam, les malalties... Al mateix temps, el Govern de Pedro Sánchez anuncia un increment en les aportacions d’Espanya a UNRWA per auxiliar al poble Palestí. Queden clares les opcions i prioritats de cadascú.