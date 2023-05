Una multitudinaria manifestación recorre València para pedir subida de salarios y reparto de beneficios

Una multitudinaria manifestación del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, ha recorrido este lunes, convocada por CCOO PV y UGT PV, las calles del centro de València para reclamar a la patronal “un ejercicio de corresponsabilidad con los trabajadores”, que haya un “reparto de beneficios” así como una subida de salarios.

La marcha ha arrancado sobre las 11.00 horas desde la Plaza de San Agustín, --bajo el lema ''Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios', una pancarta portada por los líderes de ambos sindicatos--, y ha recorrido las calles Periodista Azzati, plaza del Ayuntamiento, Las Barcas, Pintor Sorolla, Palacio de Justicia, hasta Navarro Reverter.

A la tradicional manifestación se han sumado autoridades y candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del 28M, como el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; el diputado de Compromís, Joan Baldoví; el alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez; el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca; la portavoz de UP en Les Corts, Pilar Lima o la consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo.

Participantes en la manifestación han portado pancartas con lemas como 'Tenim el poder de canviar les coses', 'Joventut treballadora contra la precarietat', 'Los pensionistas con el 1 de Mayo', carteles y banderas de los sindicatos CCOO y UGT y varias republicanas. También han coreado consignas como 'Visca la lluita de la classe obrera'; 'Treball temporal, terrorismo empresarial' o 'Arriba las banderas de la clase obrera'.

Los secretarios generales de los sindicatos convocantes, CCOO-PV y UGT-PV, Ana García y Ismael Sáez, respectivamente, han atendido a los medios al inicio de la marcha, han lamentado la situación de inflación, la pérdida de poder adquisitivo y han instado a la patronal a “arrimar el hombro”.

Elecciones 28M

Asimismo, ambos han hecho referencia a las elecciones del 28M: García ha llamado a que “ningún voto se pierda” y Sáez ha confiado en que los ciudadanos sean “capaces de discernir” el “ejercicio de hipocresía” que considera que realiza el PP, que no convence a las patronales del reparto de beneficios.

García ha lamentado que la ciudadanía vive una situación “complicada” debido a la crisis inflacionista que “no se veía desde los años 70 aproximadamente” y ha destacado que en este contexto “se han puesto en marcha políticas públicas que eran necesarias para paliar las consecuencias de la crisis”.

No obstante, ha criticado que “lo que no sucede es que las patronales hagan un ejercicio de corresponsabilidad con los trabajadores” y ha manifestado que “no puede ser que la clase trabajadora se esté empobreciendo con estos salarios que no suben”.

“No puede ser que pese a tener trabajo, sean trabajadores pobres que no llegan a final de mes, que entre lo que tienen que pagar de la cesta de la alimentación y la vivienda no puedan tener ni siquiera algo de remanente en su vida”, ha indicado, al tiempo que ha defendido que “sí o sí tiene que haber un reparto y ese ejercicio de corresponsabilidad”.

La secretaria general de CCOO PV ha remarcado que las patronales “se han negado a firmar un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva por activa y por pasiva, aunque últimamente ya están diciendo que sí”. En esta línea, ha señalado que CCOO PV “ya ha dado un ultimátum” y ha asegurado que “si no hay acuerdo, se seguirá con las movilizaciones porque no es de recibo tener esta situación”.

Respecto a las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el próximo 28 de mayo, García ha hecho un balance “positivo” de los acuerdos alcanzados tanto a nivel estatal como en la Comunitat Valenciana, que “han generado derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía”.

“Nos enfrentamos a una disyuntiva y por eso hacemos ese llamamiento para que ningún voto estas elecciones se pierda”, ha destacado García, quien ha añadido que “esa disyuntiva tiene que ver con elegir políticas de progreso, reformas que garanticen derechos sociales y laborales o elegir votar el liberalismo económico, el retroceso, tirar para atrás todos los avances y derechos alcanzados”.

Ejercicio de “patriotismo”

Por su parte, Sáez ha señalado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “puso de manifiesto hace pocos días que el mayor problema que tiene la economía española lo sufren los trabajadores que han visto perder su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación”. Por ello, ha reivindicado que la patronal “haga de verdad un ejercicio de patriotismo y arrime el hombro” porque “es muy fácil arrimarlo y pedir cuando hay dificultades”.

“Cuando llega la hora de la verdad como buscar un acuerdo para el sistema de pensiones y una reforma más sostenible incrementando las cotizaciones, da un paso al lado; cuando hay que elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), da un paso al lado”, ha criticado.

El secretario general de UGT ha resaltado que tras años “difíciles con una pandemia y ahora con una guerra, no solamente se han recuperado derechos, sino que también se ha creado más empleo que nunca en la historia”. A su juicio, “si algo se ha aprendido de la pandemia es que los recortes matan y el Estado del Bienestar salva vidas”.

Asimismo, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, esté “muy aquejado” por lo que dice la OCDE cuando no recuerda que el PP “votara a favor del SMI, ni que haga el más mínimo esfuerzo por convencer a las patronales de que hay que repartir los beneficios”. “Es un ejercicio de hipocresía lamentable que espero que los ciudadanos sean capaces de discernir”, ha apuntado.

Las manifestaciones también se han celebrado en Castellón, desde la plaza de las Aulas; en Alcoi, de la Avenida Alameda de Camilo Sesto; en Alicante de las escaleras del IES Jorge Juan, y en Elche de la calle General Cosidó.

Manifestación alternativa

Además de esta marcha, CNT, COS e Intersindical Valenciana han convocado otra manifestación alternativa para esta jornada, que ha salido media hora más tarde y con un recorrido diferente, para criticar la “gestión de los sindicatos de concertación”, así como mostrar su “malestar con los poderes públicos y denunciar la actual situación social”.

En un manifiesto conjunto, afirman que les gustaría decir que están “mejor” que el año pasado y que gracias a la reforma laboral “pactada con la patronal y los sindicatos del régimen y la concertación”, se han recuperado derechos laborales. Pero lamentan que “no ha sido así” porque “ni la subida del SMI ha hecho que las nóminas sean suficientes para llevar una vida digna”.

“Aunque lo pretenden, no nos pueden engañar; no pueden engañar a quien es consciente de que cada día es más difícil poder cubrir las necesidades básicas, mientras que otros se enriquecen de manera obscena en cualquier circunstancia y sacan provecho de las guerras que contribuyen a crear”, señalan.