Acord per a garantir un cabal ecològic de 60 hectòmetres cúbics almenys a l’any per a l’Albufera de València

L’Albufera de València tindrà una aportació d’aigua mínima garantida que permetrà la bona conservació del llac. La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, va qualificar divendres d’“històric” l’acord aconseguit amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a incloure “per primera vegada en la planificació hidrològica una reserva de cabal ecològic de 60 hectòmetres cúbics no supeditat ni condicionat a altres usos o a altres extrems”.

Mollà, acompanyada de l’alcalde de València, Joan Ribó, del vicealcalde, Sergi Campillo, i de la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica, Paula Tuzón, s’ha mostrat “tremendament satisfeta” pel pacte que “per fi col·loca l’Albufera en el lloc que mereixia ocupar, com a referent i protagonista”.

L’acord assolit reflecteix aportacions específiques de caràcter ambiental, entre el 15 d’octubre i el 15 de maig. L’aigua procedeix de les obres de modernització de la Séquia Real del Xúquer, tant les ja executades com les previstes en els diferents sectors, que sumen 40 hectòmetres cúbics, a les quals s’afigen 10 hectòmetres cúbics directes del Xúquer i 10 hectòmetres cúbics més del Túria, és a dir, un total de 60 hectòmetres cúbics.

Si bé és cert que en el document d’acord la Confederació reconeix que “els requeriments hídrics del llac s’estimen en 210 hectòmetres cúbics a l’any”, el que s’ha aprovat garanteix un mínim que fins ara no estava reflectit i que no significa que, en funció de les condicions, no es puguen fer més aportacions.

“Ara hem aconseguit que, de les obres de modernització que s’han fet fins ara, les consignacions vagen sí o sí a l’Albufera, que l’aigua procedent de les obres pendents vaja a l’Albufera i que els 20 hectòmetres cúbics d’aportacions directes vagen indiscutiblement a l’Albufera”, ha subratllat Mollà.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat que aquest acord “consolida una millora cada dia més gran de l’Albufera, a més d’aconseguir una cosa que mai fins ara s’havia aconseguit”, en referència al cabal ecològic de 60 hectòmetres cúbics.

La consellera ha coincidit amb l’alcalde a remarcar que aquesta aportació hídrica suposarà un “abans i un després” per a l’aiguamoll d’aigua dolça més important d’Europa, que es veurà reforçat per les obres associades al Pla Integral de l’Albufera: el nou col·lector oest i la nova depuradora que compta amb una consignació pressupostària de 110 milions d’euros i la redacció dels quals està ja licitada.

Paula Tuzón ha posat l’accent en la garantia ambiental de les aportacions d’aigua que rebaixen la tensió ecosistèmica de l’aiguamoll i “entenen el Parc com un enclavament ambiental de primer ordre, sense condicionants”.