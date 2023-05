Aitana Mas, el repte d’enfortir Compromís “davant el fre de mà” del PSPV-PSOE en el Pacte del Botànic

“Segurament, sona poc sexy, però el més important aquests mesos, a part d’haver aportat una mirada des del sud i una mica més jove, ha sigut estabilitzar el vaixell i coordinar l’equip”. Aitana Mas (Crevillent, 1990) va assumir el repte de substituir Mónica Oltra al capdavant de la vicepresidència primera i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives després de la seua dimissió traumàtica el 21 de juny de 2022.

La substituta d’Oltra es mostra “molt orgullosa” d’haver aconseguit tancar un “acord històric” amb els sindicats i la patronal “per a millorar la vida de més de 12.000 treballadors dels serveis socials”. “Hem traduït els terminis dels balcons [durant la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19] en millors serveis públics i en drets laborals, una infermera d’una residència de persones majors passarà de cobrar 1.450 a 2.170 euros al mes, aquest és el nostre feminisme”, afirma Mas, enginyera tècnica d’obres públiques i d’obra civil de formació.

L’aterratge de la jove dirigent de Compromís en el departament d’Oltra no va ser senzill. Amb el llast de la investigació judicial sobre la gestió de la Conselleria d’Igualtat en relació amb els abusos de l’exmarit d’Oltra a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana, Aitana Mas va agafar les regnes d’un negociat complex i a tot just un any de les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 28 de maig, amb un procés de primàries per a la llista d’Alacant que va guanyar per la mínima.

“La generositat de Mónica Oltra, davant l’assetjament brutal per part de l’extrema dreta, de deixar la primera línia va ser perquè poguérem parlar de les polítiques valentes que durant tants anys havíem defensat en l’oposició i havíem materialitzat en el Govern”, sosté la vicepresidenta, que reconeix que “òbviament el fenomen Oltra va més enllà de les fronteres de Compromís”.

Mas defensa que Oltra “va parir el canvi el 2015, les xifres són indiscutibles”. La coalició afronta les pròximes autonòmiques sense el lideratge de Mónica Oltra, en un procés electoral que pot confirmar la solidesa del projecte i, per tant, del Pacte del Botànic, sense la seua líder iniciàtica. “La nostra prioritat és mobilitzar més que mai perquè puguem continuar liderant les polítiques d’avantguarda davant el fre de mà que representa massa vegades el PSPV-PSOE”, diu Mas en referència als seus socis de govern.

La candidata per Alacant va iniciar la seua marxa en la política autonòmica en la Conselleria de Transparència, dirigida per Manolo Alcaraz durant la primera legislatura del Pacte del Botànic, com a directora general. “Per als que som hereus de la crisi del 2008, dels pitjors anys de corrupció dels governs del PP, de les pilotes urbanístiques i dels esdeveniments altisonants, però sense cap repercussió per a la major part dels valencians i valencianes, crec que el Botànic va vindre a transformar aquestes lògiques perverses i excloents”, afirma Mas.

La dirigent de Compromís reflexiona sobre la “normalitat” actual de l’executiu autonòmic “més pròxim a les necessitats de la gent” i que “ha aconseguit revalorar la importància de fer política al País Valencià, lluny de la secció de notícies policials i judicials”

Mas reconeix “errors”, però també destaca “molts encerts”. “Ja fa huit anys que gestionem l’economia i mai s’havia creat tanta ocupació”, afirma. També destaca la posada en marxa de la renda valenciana d’inclusió, el projecte Xarxa Llibres per a la gratuïtat dels llibres de text com una aposta “forta” per l’educació pública i el “compromís clar” amb la transició energètica.

“En aquestes dues legislatures, la presència de Compromís ha marcat la diferència a l’hora d’ajudar els que més ho necessitaven, d’estar al costat de les empreses en moments de crisi, de prendre decisions valentes per als treballadors i de cuidar el nostre entorn”, assenyala Aitana Mas, que considera que la coalició avança amb vista a les eleccions autonòmiques “per a tot el que ens falta continuar transformant”.

El repte de les comarques del sud

Mas, oriünda de Crevillent, afronta també el desafiament d’augmentar la presència de Compromís a les comarques alacantines, feu històric de la dreta. “En Compromís, juntament amb altres forces progressistes, tenim una forta presència en ajuntaments i comarques clau del sud, que són un exemple i una font d’inspiració per a altres col·lectius i aliats”, diu la candidata.

“El repte per a aquestes eleccions és enfortir el resultat autonòmic de Compromís a partir de la valoració de la faena dels nostres alcaldes, edils i col·lectius”, sosté Mas. “No tinc dubtes que continuarem incrementant el pes de Compromís a les comarques alacantines”, conclou Aitana Mas.