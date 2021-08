Alacant prorroga el contracte de residus a l’empresa d’un finançador del PP valencià, amenaçada pel Consell amb una sanció de 30.000 euros

L’UTE de neteja d’Alacant, participada per un finançador confés del PP, continuarà beneficiant-se d’un contracte públic almenys fins que acabe l’any. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant, governat per un pacte de PP i Ciutadans, ha acordat dimarts prorrogar el contracte a l’empresa de fems en què participa el conegut empresari Enrique Ortiz, que va confessar el 2016 haver participat de les campanyes de finançament il·legal del PP valencià i ha fet uns quants pactes amb la justícia per eludir la presó.

Autodenominat “la polla insaciable”, el constructor alacantí ha eludit la presó fins a tres vegades pels seus pactes amb la justícia i abonant el pagament de multes milionàries. El 2020 la seua confessió en el tripijoc del pla general d’ordenació urbana (PGOU) d’Alacant va rebaixar la pena inicial de huit anys a dos, amb una multa de 730.000 euros.

La pròrroga del contracte de 39 milions d’euros anuals, un dels més elevats del municipi, entrarà en vigor l’1 de setembre i tindrà validesa per dos anys, amb una despesa prevista de 78,5 milions d’euros. L’equip de govern municipal va assegurar l’any passat que el 2021 tindria a punt uns nous plecs de condicions, que divideixen el contracte en tres (neteja viària, ecoparc i gestió de la planta de residus), però el retard en l’elaboració ha acabat en l’autorització de la pròrroga. El contracte parteix del 2013 i tenia una validesa de huit anys, amb dues possibles pròrrogues de dos anys cadascuna. Aquesta primera pròrroga, destaca el consistori, quedarà sense efecte quan es trobe un adjudicatari nou.

UTE Alicante, l’empresa adjudicatària, està formada per les mercantils Cespa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i dues empreses més liderades pel constructor alacantí: Cívica i Inusa. La gestió d’aquests contractes i de la mateixa empresa van ser objecte d’una comissió d’investigació a l’ajuntament per nombrosos incompliments en el tractament dels residus i en els plecs de condicions.

El titular de Neteja i Medi Ambient, Manuel Villar, explicava que “una vegada aprovada la planificació inicial de la neteja i recollida, s’obri un període de participació pública per a l’aprovació definitiva, i a continuació s’acabaran de redactar els plecs de condicions tècniques i administratives per encetar el procediment de contractació amb l’objectiu que puguen estar adjudicats abans d’acabar l’any vinent”.

El regidor de Compromís Natxo Bellido recorda que en l’última campanya electoral tots els grups polítics es van comprometre a no prorrogar el contracte, tant per la participació de les empreses d’Ortiz com per les deficiències en el servei. “Fins i tot a criteri dels tècnics municipals no ha funcionat bé i ha mancat d’un control municipal adequat i rigorós, i les conseqüències d’això coneix, desgraciadament, la societat alacantina, tant per l’estat de brutedat de la ciutat com en la pobra recuperació i reciclatge de residus”, assenyala el regidor de l’oposició.

Investigació del Govern valencià

Dimarts mateix la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha presentat una proposta de sanció per valor de 30.000 euros a l’adjudicatària per incompliments normatius, com la mescla de residus procedents dels diferents contenidors grisos, blaus i grocs. La proposta de sanció de Transició Ecològica, contra la qual es pot recórrer, es tramita de manera independent de la que també ha sigut proposada per l’ajuntament d’Alacant.