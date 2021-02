El PP de la Diputació d’Alacant denuncia a Antifrau l’assessor de Compromís que va destapar el pretés desviament de fons per valor de 446.000 euros

El Partit Popular de la Diputació d’Alacant ha fet un pas més enllà de la denúncia verbal que va expressar en el ple ordinari passat i ha anunciat dimecres que ha denunciat davant l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana les presumptes “irregularitats que l’assessor de Compromís en la Diputació, Ximo Perles, hauria comés mitjançant l’ús indegut dels recursos públics i que podrien haver infringit la normativa vigent”, assenyalen fonts del partit en un comunicat.

L’escrit presentat davant l’Agència Antifrau pel portaveu del Grup Popular, Eduardo Dolón, descriu que Ximo Perles, “que exerceix com a coordinador del grup en qualitat de personal eventual a jornada completa amb un sou de quasi 55.000 euros anuals bruts des del 9 d’agost de 2019, està donat d’alta com a lletrat exercent en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant (ICALI) i té establit com a domicili professional el seu despatx en la Diputació d’Alacant, un fet de dubtosa responsabilitat que podria ser sancionat”.

L’escrit al·lega que aquest fet suposa fer ús d’un bé immoble de domini públic com és el Palau Provincial com a despatx professional per a una activitat privativa i, per tant, per als seus interessos particulars. “Malgrat ser personal eventual a jornada completa, ha estat exercint com a advocat de manera ordinària sense haver sol·licitat la compatibilitat preceptiva en uns quants casos judicials, en què ha signat com a lletrat representant, entre altres, l’Ajuntament de Xaló”.

De la seua banda, des de Compromís han tornat a negar aquests fets. “Perles no té despatx privat en la Diputació”, assenyalen, “i la seua col·legiació respon al fet que com a advocat signa els recursos del grup i atén les necessitats dels regidors i dels pobles en què gestiona Compromís”, afigen aquestes fonts, que recalquen que l’assessor de la coalició “no cobra res al marge de la nòmina”.

El grup que dirigeix Gerard Fullana considera que la denúncia dels de Mazón obeeix a “una campanya de difamació i d’aporegament de la persona que litiga contra la seua gestió”. És més, entenen que aquesta denúncia del PP respon al fet que el signant popular de l’escrit, Eduardo Dolón, “l’ha dut Perles davant el Tribunal de Comptes, que investiga possibles irregularitats en el traspàs de diners públics de la Diputació a un compte general del PP per valor de 446.000 euros entre el 2015 i el 2018”. Sobre això, ja han anunciat una roda de premsa per a dijous en què concretaran els moviments que han dut a terme davant Fiscalia per l’una denúncia referida al buidatge dels comptes del Partit Popular en l’últim dia de la presidència de José Joaquín Ripoll.

Teulada

Així mateix, la denúncia del PP a Antifrau arriba un dia després que anunciara que havia arribat a un acord amb dos trànsfugues del PSOE per arrabassar l’alcaldia de Teulada a Compromís mitjançant una moció de censura. Un colp ben dur per als de Compromís, que fa un mes van perdre l’alcaldia d’Agres de la mateixa manera, cosa que per als de Fullana significa “el retorn del Partit Popular a dinàmiques de la política més bruta pròpies de la màfia zaplanista, centrat com està des que el presideix Carlos Mazón, també president de la Diputació, a guanyar alcaldies a través del transfuguisme o reinterpretant la voluntat popular electa”.

El grup del PSPV-PSOE també s’ha pronunciat en aquest sentit assenyalant en el ple extraordinari de dimecres que “el PP està més preocupat per muntar mocions de censura amb trànsfugues que per gestionar els interessos de la província”.

Retards en ajudes

Asseguren els socialistes que “la Diputació d’Alacant serà l’última a fer arribar els fons del Pla Resistir als ajuntaments de la província per a ajudar les pimes, micropimes i autònoms més afectats per la pandèmia”. El seu portaveu Toni Francés esgrimeix que “la rapidesa en la reacció de la Generalitat Valenciana a l’hora de posar en marxa el Pla Resistir” contrasta amb “la lentitud” del bipartit d’Alacant, que hi tardarà “un mes més”.

En aquesta línia, Compromís ha qualificat “d’imprevisió total” el retard de les ajudes contra la COVID, que deixa la Diputació d’Alacant com “l’última Administració a fer efectives les ajudes del pla autonòmic”.