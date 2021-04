Antifrau acusa l’Ajuntament de Calp, del PP, de “pagar amb diners públics una activitat privada sense cobertura legal”

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha enxampat l’Ajuntament de Calp pagant un esdeveniment internacional d’un majorista de viatges britànic celebrat a la localitat de la Marina Alta quan ja havia sigut programat prèviament. Per donar cobertura legal, el consistori va iniciar un expedient de contractació ple a vessar d’irregularitats. L’empresa britànica ha rebut de l’Ajuntament de Calp, tant en l’època de l’alcalde anterior César Sánchez com en l’actual de l’alcaldessa Ana Sala, tots dos del Partit Popular, més de 200.000 euros en contractes de promoció turística.

L’alcaldessa Ana Sala va signar el decret que acordava l’adjudicació el 12 de desembre de 2019 al majorista de viatges britànic Jet2Holidays Limited per un import de 24.793,39 euros per a un esdeveniment a què assisteixen 378 professionals. A pesar que es tractava d’un procediment obert d’urgència, “des de juny del 2019 ja estava organitzada per Jet2Holidays la convenció” a l’hotel Diamante de Calp, assenyala Antifrau.

El procediment administratiu s’inicia al setembre del 2019. “Això, unit al fet de la presentació d’un dossier amb un contingut exhaustiu i detallat en un termini de huit dies des que es publica la licitació fa pensar que no és producte de la causalitat, aquesta coincidència”, afig la resolució final d’investigació de l’AVA.

L’esdeveniment de promoció turística, celebrat en format taller entre el 25 i el 28 de novembre de 2019, estava dirigit a propietaris i directius d’agències de viatges i altres intermediaris i professionals de l’àmbit turístic del Regne Unit. Incloent-hi l’etapa de l’anterior alcalde popular, César Sánchez, la mateixa empresa va rebre 209.366 euros en contractes del consistori per a campanyes i esdeveniments de promoció turística.

L’Ajuntament de Calp “va licitar un contracte quan la presumpta pretensió era subvencionar una activitat de foment com és la promoció turística, ja que el promotor era Jet2Holidays, que tenia ja organitzat l’esdeveniment”, revela l’AVA. A més, tampoc “s’explica com l’Ajuntament de Calp va calcular el pressupost de licitació” ni la “necessitat tan peremptòria” del consistori governat pel PP per a fer aquest contracte, “si no és tenint en consideració” que el majorista de viatges britànic havia de celebrar la seua trobada anual en la localitat alacantina, i d’ací ve que l’interés de l’alcaldessa fora “contribuir a temps a aquesta convenció”.

Antifrau també dubta de la necessitat d’un contracte “de característiques semblants” tenint en compte que l’ajuntament té subscrit un altre contracte” d’una campanya de promoció turística al Regne Unit adjudicat, per 135.000 euros, a la mateixa empresa.

El consistori, segons conclou l’organisme dirigit per Joan Llinares, “va adjudicar un contracte una vegada l’esdeveniment contractat ja l’havia fet l’entitat organitzadora, per la qual cosa l’objecte contractual no existia en el moment de la formalització d’aquest i sobretot les potestats com a adjudicatari no les va exercir, atés que l’esdeveniment contractat va ser organitzat i executat directament per l’entitat privada”.

L’AVA ha analitzat l’expedient de contractació i ha detectat “irregularitats múltiples”. D’una banda, la mercantil va presentar la documentació prèvia fora de termini. A més, Antifrau apunta directament a la Intervenció del consistori: “No s’explica, entre altres irregularitats, que l’interventor municipal fiscalitze de conformitat un contracte, en data 5 de desembre de 2019, el servei del qual ja s’ha prestat entre el 25 i el 28 de novembre de 2019”. Tampoc es va justificar el pagament ni s’han aportat les factures presentades pel majorista de viatges britànic.

“En definitiva”, conclou l’informe d’Antifrau, “es va pagar amb diners públics una activitat privada sense cobertura legal i sense seguir el procediment ajustat a dret per fer-ho”. L’Ajuntament de Calp no va presentar cap al·legació. Així doncs, l’agència insta el consistori a revisar d’ofici els actes de nul·litat de ple dret (el contracte i el pagament de les factures). A més, també demana que s’inicien els procediments “a fi de depurar les responsabilitats personals que corresponguen tant del personal com de les autoritats al servei de l’Ajuntament de Calp”.