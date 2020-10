El cervell del saqueig del cas Emarsa acusa un empresari a qui mai s’ha jutjat d’haver-lo introduït en la trama

Jorge Ignacio Roca, el facturador de la trama que va saquejar la depuradora pública de València, ha tornat a assenyalar el seu soci, l’empresari Joan Borràs Alabern, com la persona que el va introduir en la conjura corrupta. Roca, en una declaració amb to altiu durant la primera sessió del judici pel frau amb l’IVA per la qual ha sigut fins i tot représ per la magistrada, ha lamentat que el seu exsoci “mai ha sigut enjudiciat” pel descomunal saqueig, que s’ha saldat amb llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem.

L’empresari Jorge Ignacio Roca, que va estar fugit a Moldàvia, ha sigut condemnat a sis anys i un dia de presó per l’Audiència Provincial de València, a sis mesos de presó per l’Audiència Nacional per un delicte de blanqueig de capitals, i a dos anys de presó per haver simulat una operació comercial per a l’exportació de 10.000 taxis al Pakistan.

Com va arribar Roca a ser el facturador de la trama corrupta? L’acusat ha contat que va ser l’empresari José Luis Sena qui li va proposar, a través del seu soci Joan Borràs, treballar per a l’empresa pública valenciana. “Tots aquests anys vam estar amb la promesa que el Partit Popular ens estava protegint i emparant”, ha assegurat.

L’empresari català que va introduir a Roca en la trama, segons la versió del facturador, era l’encarregat de supervisar l’extracció de llots presumptament fraudulenta de la depuradora de Pinedo. Borràs va declarar com a testimoni, malgrat les greus acusacions sobre la seua presumpta implicació en el cobrament de comissions, i ha sigut assenyalat repetides vegades per Roca com l’enllaç amb la trama.

“Joan Borràs és administrador de l’empresa Adobs Orgànics, cobrava tres euros per tona de llot i mai ha sigut enjudiciat”, ha lamentat dilluns en la primera sessió del judici pel presumpte frau en l’IVA el seu antic soci, detingut a Moldàvia després d’estar fugit durant anys. En el transport dels llots, “Borràs es posava d’acord amb Sena en el que cobraven ells i em venien a mi”, afirma el facturador de la trama. “Quan Borràs se’n va anar el 2009, jo cobrava més”, ha insistit Roca. Els sobres amb els diners en negre eren entregats a l’empresari José Luis Sena a València o a Joan Borràs a Barcelona, segons ha rememorat Roca en el judici.