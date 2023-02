Alfara del Patriarca actua contra la proliferació de residències d'estudiants per facilitar l'habitatge jove dels veïns

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha ordenat la paralització immediata de les obres de realització d’una suposada residència d’estudiants al carrer Major de la població, en mancar de títol habilitant que legitime el seu desenvolupament i estar fora de l’ordenament urbà municipal.

A més a més el consistori també ha requerit a altres dues sol·licituds de llicència d’obra perquè aclarisquen si els immobles continuaran sent habitatge familiar “o si es destinarà a un altre ús dels de residencial comunitari, bé com a residència d’estudiants, coliving, lloguer per allotjaments o qualsevol altra denominació”. I en aquest cas, les actuacions no podran dur-se a terme o hauran d’incloure de manera efectiva i amb caràcter general almenys una plaça d’aparcament d’automòbil per cada habitatge construït.

El consistori vol limitar la proliferació de residències d’estudiants en la localitat i per a això ha realitzat dues modificacions del seu Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). La primera d’elles, aprovada per unanimitat en sessió plenària al juny de 2022, per la qual se suspén l’atorgament de llicències d’obra i activitat referents a l’ús residencial comunitari en la zona d’ordenació de nucli històric, i en les zones d’ordenació urbanística d’habitatge adossat i d’habitatge aïllat, fins al transcurs de dos anys.

Tal com es reflecteix en la normativa, s’entén com a ús residencial comunitari aquells edificis destinats a l’allotjament permanent de col·lectius que no constituïsquen unitats familiars.

D’una altra banda la modificació puntual número dos de les normes urbanístiques del PGOU d’Alfara del Patriarca, que va ser aprovada en sessió plenària a l’octubre de 2022, exigeix la reserva obligatòria d’aparcaments en les reformes amb fi d’habilitar habitatges familiars per a ús comunitari.

Segons explica Julio Berga, regidor d’Urbanisme, “Alfara del Patriarca té suspesa la tramitació i atorgament de llicències i declaracions responsables per a rehabilitacions i reformes l’objecte de les quals siga la realització de residències en gran part del municipi”. Actualment “s’està treballant des de diverses vies per a combatre dues de les problemàtiques de la població, les dificultats d’accés a l’habitatge per als joves de la població i la falta d’aparcament”, apunta Marisa Almodóvar, alcaldessa de Alfara de Patriarca.