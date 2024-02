Comença l'última fase del desdoblament de la carretera entre Manises i Riba-Roja

Aquesta setmana han començat les obres del desdoblament de la carretera CV-370 que connecta Manises amb Riba-roja de Túria, una reivindicació històrica dels veïns de tots dos municipis.

L'alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha manifestat que “després de la reivindicació històrica del veïnat de Montemayor, el Collado i la Presa, així com d'aquest Ajuntament, per fi, es materialitzen unes obres molt desitjades i necessàries per a evitar accidents en una de les carreteres amb més trànsit de la nostra localitat”.

Les obres inclouen la duplicació de la calçada de la CV-370 en un tram de dos quilòmetres entre una de les dues rotondes d'enllaç amb l'A-7 (bypass) i la primera glorieta del terme municipal de Riba-roja de Túria, amb control total d'accessos per a segregar el trànsit veïnal i el de pas mitjançant vies de servei. D'aquesta manera, s'espera esmenar els punts negres d'accidents.

A més, per a millorar els accessos de les urbanitzacions Montemayor, el Collado i la Presa, es construiran dues glorietes unides mitjançant una nova estructura sota la qual discorrerà el tronc principal de la via.

Tram de concentració d'accidents

El tram de la CV-370 comprés entre les poblacions de Manises i Riba-roja de Túria s'ha caracteritzat per la seua elevada intensitat de trànsit, superior als 21.000 vehicles diaris, i per la seua alta concentració d'accidents, motius pels quals l'Ajuntament de Manises porta diversos anys sol·licitant a la Diputació de València, institució que té les competències en aquesta carretera, millorar la capacitat de la via i, per tant, la seua seguretat, amb la duplicació de la calçada i el control d'accessos.

El pressupost d'aquesta inversió suposa més de 12,5 milions d'euros i es preveu que les obres tinguen una duració de 18 mesos, realitzades per la Diputació de València. Amb la seua finalització, conclouran així les actuacions de millora de la CV-370 que es van iniciar en 2013 i s'han dut a terme en quatre fases.

Quant a l'ordre de les operacions, primer s'executaran les vies de servei i, posteriorment, el desdoblament en dos carrils en cada sentit del tram de la calçada que encara no s'ha ampliat, la qual cosa suposarà una desviació del trànsit a les noves vies de servei.