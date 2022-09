Costes reprén la reposició d'arena a les platges de Tavernes, però l'alcalde reconeix que “no és una solució definitiva”

La Demarcació de Costes ha représ la reposició d'arena en la platja de la Goleta i la zona nord de la platja urbana de Tavernes de la Valldigna. La regeneració d'arena a les platges valleres s'ha reiniciat després de la temporada estival i s'estima que els treballs actuals s'allarguen entre un i dos mesos amb l'objectiu de protegir el litoral.

L'alcalde de Tavernes, Sergi González, destaca que “sabem que la reposició no és una solució definitiva, per això seguim reclamant constantment les solucions estructurals que mereix la nostra platja. No obstant, esperem que la gran quantitat d'arena que es reposarà mitigue l'efecte devastador dels temporals d'hivern i protegisca les edificacions”.

Cal recordar que Tavernes de la Valldigna col·labora amb la Universitat Politècnica de València en un projecte pilot per a lluitar contra la regressió de la costa. Es tracta d'un experiment que es basarà en la instal·lació d'esculls marins.