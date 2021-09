La Fira de les Comarques comptarà amb la participació de 44 municipis i 10 mancomunitats

La Fira de les Comarques que organitza la Diputació a través de València Turisme torna al seu format presencial després del parèntesi pandèmic, i ho fa estrenant ubicació en la Plaça de l'Ajuntament de València. Del 24 al 26 de setembre, més de 40 municipis de la província i una desena de mancomunitats participaran en el certamen que reunix els reclams turístics de les comarques valencianes al costat de més d'una vintena d'empreses del sector.

El públic assistent podrà gaudir, des del divendres a les cinc de la vesprada i fins al capvespre del diumenge, de les propostes que oferixen els 81 expositors de la Fira, la programació de la qual inclou una desena de demostracions gastronòmiques, exhibicions folklòriques, danses i balls tradicionals, mostres artesanals, espectacles infantils i actuacions com la de Pep Gimeno ‘Botifarra’, que pujarà a l'escenari de la Fira en el cor de València el divendres a les 20.00 hores.

El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha explicat que el certamen canvia la seua antiga ubicació en la Plaça de Bous de València a la Plaça de l'Ajuntament “en tractar-se d’un espai més ampli, amb el qual poder complir amb totes les mesures sanitàries actuals, per la qual cosa serà un enclavament molt més agradable per als ciutadans”. “El públic tindrà en un espai convergent tota la província de València amb les grans possibilitats que oferix durant tot l'any, des d'idees per a escapades i experiències turístiques a ofertes singulars que no deixaran indiferent a ningú”, afig el responsable provincial de Turisme.

A més, “la volta del certamen al format presencial és una bona manera d'anar reprenent la normalitat en les nostres vides i recuperar l'estat d'ànim gaudint de les coses que ens fan més feliços, com pot ser viatjar, menjar o planificar escapades per a les nostres vacances i caps de setmana”, considera Mayor, qui constata que “hi ha moltes ganes per part de destins, empreses i tot el sector turístic en espera de l'anhelada arribada de la recuperació i la posterior consolidació”.

Productes turístics

Un total de 44 municipis, 10 mancomunitats i una associació de municipis acostaran la seua oferta turística en la capital en diferents àmbits, des dels showcooking fins a les demostracions de cant, passant per simulacions virtuals com la de la Tomatina de Buñol. En la jornada del dissabte, les xarangues, danses i rondalles de la matinal donaran pas a la vesprada a un espectacle circense per a tots els públics i actuacions de dj’s que s'encarregaran del tancament musical de la jornada intermèdia.

En l'apartat gastronòmic, els visitants podran seguir de prop l'elaboració de plats típics de la geografia valenciana com els arrossos de Cullera i La Valldigna i el de matança de Requena; el pisto yatovero, la fideuà de Gandia i el macarró de taronja i ànec de Carcaixent; o els ‘fesols rodats’ de Manises, l'olla de Chulilla i el xocolate de Torrent.

La Colla el Regall i el Grup de Danses d’Ontinyent, la rondalla El Tossal de Llíria, la dansa tradicional dels serrans Salarejo, Pensat i Fet de Bétera, Cantares Viejos de Requena i Algadins d'Algemesí seran alguns dels grups que amenitzaran el cap de setmana de Fira en el centre de València, en el marc d'un certamen que l'any passat no va poder celebrar-se de manera presencial a causa de la pandèmia.

La jornada dominical arrancarà a les 11.00 hores amb una simulació virtual de la Tomatina de Buñol, una de les festes més universals de la província, i finalitzarà a les 19.00 hores amb les danses d'Algemesí. Al llarg del dia està programada la trobada de banderes de Tierra Bobal, danses de Bétera i Paterna, els cants antics de Requena i un espectacle infantil fixat per a les 14.00 hores.

Dia Mundial del Turisme

La present edició de la Fira de les Comarques de la Diputació coincidirà amb la commemoració del Dia Mundial del Turisme que se celebra el dilluns 27 de setembre, amb el que es donarà inici a la promoció de la nova temporada turística, una vegada conclosa la campanya d'estiu.

El públic interessat podrà visitar la Fira el divendres 24 de setembre, de 17 a 21 hores; el dissabte dia 25, de 10 a 15 i de 16.30 a 21 hores; i el diumenge 26, de 10 a 15 i de 16.30 a 20 hores.