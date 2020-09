El futur Palau de Justícia de Sagunt suposarà una inversió de 13,7 milions d’euros de la Generalitat

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que la Generalitat invertirà 13,7 milions d’euros en la construcció d’un nou palau de Justícia a Sagunt en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de la capital del Camp de Morvedre, amb l’alcalde del qual, Darío Moreno, ha visitat el solar on s’alçarà l’immoble.

Tal com ha explicat la consellera, el nou palau de Justícia serà un edifici de 9.000 metres quadrats que tindrà entre tres i cinc plantes més un soterrani. Aquesta nova seu judicial albergarà els sis jutjats actuals, inclourà espai per al seté -la creació del qual se sol·licitarà al Ministeri de Justícia- i podria albergar un altre més si fóra necessari en el futur.

La previsió és que el projecte estiga licitat entre huit i deu mesos de manera que les obres puguen iniciar-se en aquesta mateixa legislatura. El nou Palacio de Justícia serà dissenyat perquè albergue “tots els serveis necessaris per a l’Administració de Justícia”, segons ha subratllat la consellera.

En aquest sentit, comptarà amb dependències per al Registre Civil, el Jutjat de guàrdia, el Servei Comú d’Assumptes Generals, quatre sales de vistes, la Clínica Mèdic Forense, la Unitat de Valoració Integral Forense i una cambra Gessel.

També disposarà d’espai per a l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, despatxos individuals per a jutges, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia, així com estades per al Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors i el Servei d’Orientació Jurídica.

Finalment, en el soterrani s’habilitaran quatre calabossos, una sala per a rodes de reconeixement de sospitosos, una zona d’espera per a testimonis i una consulta per a reconeixements mèdics.

Segons la consellera, serà una instal·lació “moderna, funcional, sostenible i accessible per a tota mena de persones” amb el qual s’acabarà amb aqueixa imatge de l’Administració de Justícia que s’imparteix en “edificis antics i obsolets que no són segurs, ni tan sols agradables per als professionals i usuaris ni, sobretot, per a les víctimes”.

Per això, el nou palau “disposarà de tot el necessari per a oferir un servei públic essencial en un partit judicial com el de Sagunt el creixement econòmic del qual i poblacional ha d’anar acompanyat per un edifici que represente a tota la ciutadania i que oferisca tots els serveis que la Justícia ha de garantir”, ha conclòs la consellera.