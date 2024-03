Del ‘iaio’ de Xàtiva als ‘Dalton de Marxalenes’: la història de l'artesania fallera a través de 14 comarques a la Diputació

La Diputació de València ha obert este dilluns l'exposició ‘Ninots, l’artesania de les Falles“, una mirada a l'ofici de l'artista i al pes que les comarques valencianes tenen en la festa, més enllà de l'epicentre del Cap i Casal. La mostra recorre l'evolució dels materials emprats en la creació dels monuments, des del fang i la fusta fins al poliestiré, passant pel cartó pedra i la vareta.

El president de la Diputació, Vicent Mompó, acompanyat per les vicepresidentes Natàlia Enguix i Reme Mazzolari i diputades i diputats de la corporació, ha agraït al Gremi d'Artistes Fallers i a les Juntes Locals i comissions de 14 comarques la seua participació en el projecte, a través del qual “hem volgut mostrar eixa evolució de les primeres falles escenari, en el seu aspecte teatral, als monuments actuals, on les tecnologies digitals estan al servici dels artesans, eixes mans que donen forma als ninots i que hem de cuidar des de les institucions”.

Però sobretot, “la idea és posar en valor la figura dels artistes, la gran majoria nascuts als nostres pobles, i la implantació de la festa a les nostres comarques, en desenes de municipis en tradició fallera on la festa es viu en tanta intensitat com a la ciutat”, ha afegit Mompó, qui ha apuntat que “cada ninot guarda una història, una història que volem conéixer, protegir i difondre”.

L'exposició s'emmarca en la programació fallera de la Diputació de València, que amb el lema ‘Unes Falles de traca’ celebrarà la festa un any més al costat de les Falleres Majors de València, María Estela Arlandis i Marina García, i les seues corts d'honor. La doble jornada de recepció a les comissions tindrà lloc el dimecres 13 i el dijous 14 en plaça Manises. Estan convocades tant les falles de la capital com les de la província, així com les Juntes Locals de cadascun dels municipis amb tradició fallera. Els assistents tindran la possibilitat de visitar la mostra, que des d'este mateix dilluns i fins al 19 de març estarà oberta al públic en la Sala de Reines, amb accés lliure i en horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, excepte els dies 13 i 14, que en coincidir amb la recepció obrirà només en horari vespertí.

Vicent Mompó ha destacat “l'humil homenatge que volem fer a la figura de l'artista faller, fent partícips als municipis, comissions i museus fallers de la província”, i ha assenyalat que esta exposició “és una nova demostració que la valenciania i les tradicions i senyals d'identitat que la representen està molt present en el full de ruta d'este govern, en caràcter multidisciplinari i en àmbits com l'esport, la llengua, la gastronomia i els festejos populars, entre molts altres”.

Ninots des dels anys 40

L'exposició arranca el trajecte artístic amb el ‘iaio’ de Xàtiva, el ninot de José García Tortosa indultat a principi dels anys 40 i que custodia el Museu Faller de Xàtiva. La tela de la brusa del iaio marca l'inici d'un recorregut que finalitza també amb el protagonisme de la roba, en este cas la que va dissenyar Francis Montesinos per als ‘Dalton de Marxalenes’, la popular composició que es va salvar del foc en 1986, obra de Manolo Martín sobre la il·lustració de Sento Llobell per a la falla Na Jordana.

Una vintena de peces i panells explicatius de l'evolució artística de les Falles completen una mostra que inclou els últims ninots indultats infantils de comissions de Paterna, Torrent i Sagunt; el primer indult faller a Corbera, l'any 1992; el ‘Tico’ arribat del Museu de la Tomatina de Buñol; els ‘júniors’ de la Vall d'Albaida al País de les Meravelles; i el ‘Dolç amor oriental’ i la ‘Filà mora’ de la falla Gran Via del Sur de Bétera.

Els visitants també podran descobrir creacions d'altres comarques, materials i èpoques, com el pallasso de Manuel Blanco per a la falla El Trampat d'Énguera, de 1994; la fallera minion i el Patricio de poliestiré per a la Falla de Tuéjar; el ‘Baile de su Majestad’ cedit per la comissió Puerta de las Eras d'Utiel; la ‘Ambició per l'eterna joventut’ proposada per la falla Cánovas del Castillo de Carcaixent, obra de Javier Álvarez-Sala; i el ninot indultat de la Plaça Prado de Gandia l'any 2017.

La mostra se suma a la llista de projectes compartits entre la Diputació i el Gremi d'Artistes Fallers de València, que en els últims anys han col·laborat en la plantà de monuments en desenes de municipis que no inclouen les Falles en el seu calendari festiu.