L'Ajuntament d'Elda instal·larà càmeres de vigilància en els punts de més alta densitat de trànsit

L'Ajuntament d'Elda busca incrementar la seguretat a la ciutat amb la instal·lació de càmeres de trànsit en diferents punts, el primer dels quals serà l'entorn de la Plaça del Sabater. L'elecció d'aquest primer enclavament, recentment transformat i remodelat, es deu a l'alta concentració de vehicles i de vianants.

En els pròxims mesos, i de manera gradual, s'instal·laran més càmeres en altres cinc zones de la ciutat amb l'objectiu de vetlar per la seguretat de les persones. Les càmeres seran controlades per la Policia Local i seran instal·lades per l'empresa Aceinsa, dins del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la senyalització vertical i horitzontal, amb una millora valorada en prop de 60.000 euros.

En total, en aquesta primera fase s'instal·laran dues càmeres en cadascun dels sis punts, una de les cambres es destinarà a la lectura de matrícules i l'altra a obtindre una imatge general de context.

La col·locació de les càmeres es realitzarà de manera conjunt amb la Regidoria d'Espai Públic i Inversions, mitjançant la instal·lació dels punts de llum per a la connexió dels equips.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Control de la Mobilitat i Modernització, Jesús Sellés, ha explicat que “la instal·lació d'aquestes càmeres té com a objectiu realitzar un control del trànsit en aquells punts de la ciutat amb una alta densitat de vehicles i en els quals, a més, també hi haja una important concentració de vianants. En definitiva, es tracta de millorar i garantir la seguretat de les persones”.

Jesús Sellés ha destacat que “aquesta iniciativa s'emmarca, a més, en la nostra aposta per continuar avançant en la transformació d'Elda en una ciutat intel·ligent. En aquest sentit, vull recordar que temps arrere ja instal·lem en diferents punts de la ciutat sensors que permeten obtindre diferents paràmetres, com la qualitat de l'aire i del medi ambient per a detectar la presència d'agents contaminants que puguen suposar un risc per a la salut dels habitants”.