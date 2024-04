L'Ajuntament de Morella demana als veïns que reduïsquen el consum d'aigua després d'assecar-se dos pous d'abastiment

Davant la situació de sequera que travessen les comarques valencianes, l'Ajuntament de Morella ha demanat a la la població que faça tot el possible per a estalviar aigua i fer un consum responsable.

El consistori ha assenyalat com a primers passos la publicació d'una sèrie de recomanacions i idees per a esta reducció de forma individual a les cases. Al document publicat es pot consultar també la distribució dels pous i depòsits d'aportació d'aigua a Morella, així com dades clau sobre el consum a la localitat en diferents períodes de temps.

Actualment, quatre pous abasteixen a la població. Un a la Carcellera i tres del Colomer. Ara els pous 1 i 2 del Colomer estan en nivells molt baixos, pràcticament buits, i s'utilitza el 3, el qual s'ha engegat esta setmana, junt amb el de la Carcellera. Amb esta situació, el consistori demana reduir el consum i no gastar aigua de manera innecessària de cara als mesos de més calor i menys pluges com són els d'estiu. A més, l'Ajuntament de Morella i l'empresa Aigües de Morella preparen un pla amb mesures restrictives per si fora necessari i aplicar-les en el futur pròxim de no arribar cap tipus de pluges importants.

La capacitat del depòsit general de Morella és de 2.000.000 de litres i es consumeixen 410.000 litres d'aigua diaris entre setmana. Esta xifra augmenta fins als 450.000 litres al dia durant els caps de setmana quan augmenta la gent al poble. Tanmateix, en previsió de les festes del 55 Sexenni que tindrà lloc al mes d'agost, s'han publicat les dades de 730.000 litres al dia que es van consumir durant esta festa l'any 2018 de mitjana, i quasi 1.000.000 de litres el dia de màxim consum.

L'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “l'aigua és un bé molt necessari i que ara està en una situació preocupant per la llarga sequera que patim des de ja fa més d'un any i mig” i ha afegit que “tota la població hem d'actuar des de ja i estalviar aigua i tindre'n durant els mesos de més calor”. El primer edil ha explicat que “mesures quotidianes permeten reutilitzar l'aigua que normalment es deixa perdre com la de la dutxa fins que ix calenta, la qual es pot replegar en un poal i utilitzar-se per a regar les plantes. Tots estos gestos són importants i es notaran, igualment que comunicar amb rapidesa qualsevol fuita que es detecte per a reparar-la”.

Finalment, ha remarcat que “ara mateix, junt amb l'empresa d'aigua, preparem mesures més restrictives pensant en els mesos d'estiu si fora necessari, encara que esperem que ploga abans i òmpliga els pous que ara estan secs per no haver de començar amb les restriccions”.